Le producteur de “Je ne suis pas d’accord avec ça” se penche sur le potentiel de relance de Netflix après l’annulation

Shawn Levy, le producteur-réalisateur prolifique derrière Night at the Museum et le prochain film de Ryan Reynolds, Free Guy, espère toujours que Je ne suis pas d’accord avec ça pourrait être relancé d’une manière ou d’une autre, mais il n’est pas prévu de le faire. La comédie de passage à l’âge adulte, basée sur la bande dessinée de Charles Forsman, a été acclamée par la critique pour sa première saison sur Netflix. Malheureusement, l’émission a été annulée après une seule saison de sept épisodes en raison de la pandémie de coronavirus.

Je ne suis pas d’accord avec ça mettait en vedette Sophia Lillis dans le rôle de Sydney Novak, une adolescente dotée de pouvoirs télékinésiques, tandis que Wyatt Oleff jouait son ami, Stan Barber. La série a été développée par Jonathan Entwistle et Chrisyu Hall, Levy étant l’un des producteurs exécutifs. L’émission s’est terminée par un cliffhanger, ce qui a rendu son annulation encore plus douloureuse pour les fans de l’émission.

Levy était également déçu de la fin de la série, mais il a déclaré à Collider qu’il n’était pas prévu de continuer l’histoire. Il y a “des rêves de retour sous une forme ou un format”, mais il n’y a “pas de plan actuel” pour un réveil. Il a qualifié l’expérience de “coup de cœur d’une leçon” et a comparé le manque de succès de la série à Dash & Lily, une autre série de courte durée qu’il a produite pour Netflix. Dash et Lily ont également été acclamés par la critique, mais n’ont diffusé que huit épisodes.

“C’est un rappel que parfois vous pouvez faire quelque chose de vraiment bien et faire votre travail correctement sans avoir toujours aucun contrôle sur le nombre de téléspectateurs ou le box-office et les résultats”, a déclaré Levy à Collider. “C’est donc l’un de ces spectacles, comme Dash et Lily, qui vient de remporter un tas de Daytime Emmys où c’est comme nous, et l’équipe de 21 Laps, avons l’impression que nous avons fait le spectacle que nous avons promis. Nous avons fait le spectacle que nous voulions. Non assez de gens ont regardé et c’est une mesure cruelle à l’ère des guerres du streaming. Et parfois, si vous n’obtenez pas les yeux, vous ne pouvez pas en faire plus. C’est ce qui s’est passé là-bas. “

En août 2020, Netflix a annoncé qu’il annulait à la fois I Am Not Okay With This et The Society en raison de la pandémie de coronavirus. Dans le cas de The Society, il avait déjà été renouvelé pour une deuxième saison lorsque Netflix a décidé de ne plus faire d’épisodes. “Nous avons pris la décision difficile de ne pas avancer avec les deuxièmes saisons de The Society et I Am Not Okay With This”, a déclaré Netflix à l’époque. “Nous sommes déçus de devoir prendre ces décisions en raison des circonstances créées par COVID, et nous sommes reconnaissants envers ces créateurs, dont Jonathan Entwistle, Christy Hall, Shawn Levy, Dan Levine, Dan Cohen et Josh Barry chez 21 Laps Entertainment pour I Je ne suis pas d’accord avec ça ; Chris Keyser, Marc Webb et Pavlina Hatoupis pour The Society ; et tous les scénaristes, acteurs et équipes qui ont travaillé sans relâche pour créer ces émissions pour nos membres du monde entier. »

21 Laps Entertainment de Levy est toujours en affaires avec Netflix. La société est également à l’origine de Shadow and Bone, basé sur les livres de Leigh Bardugo. La série fantastique a été reprise pour une deuxième saison, qui est toujours en bonne voie, a déclaré Levy à Collider. Quant au dernier film de Levy, Free Guy, il sortira enfin en salles le 13 août.