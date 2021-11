Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

L’un des producteurs exécutifs de Judge Judy, Randy Douthit, a été accusé d’avoir créé un environnement de travail toxique avec son utilisation de commentaires raciaux et sexuels négatifs par d’autres collègues dans d’anciens documents judiciaires. Business Insider rapporte que d’anciens employés affirment que Douthit ferait des remarques grossières et offensantes sur les seins des plaideuses alors qu’ils se trouvaient dans la salle de contrôle, allant même jusqu’à débattre publiquement s’ils étaient « trop laids » ou « trop gros » dans certaines conversations. Selon un procès intenté par l’ancien producteur de segments nommé Shawn Griggs en 2001, Douthit aurait fait des bruits de cochon ou de vache à des invités qu’il jugeait peu attrayants, aurait qualifié une invitée noire de « hou » et aurait dit qu’il voulait « obtenir » avec des justiciables qu’il trouvait séduisants.

Douthit a nié les allégations dans les dossiers judiciaires, disant à un juge qu’il n’avait pas qualifié un plaideur noir de « hou », mais il « espère » qu’il n’a pas fait de commentaires grossiers en travaillant dans la salle de contrôle avec d’autres collègues. L’affaire a finalement été rejetée par un juge sur une notion de jugement sommaire. L’avocat de Douthit a qualifié les affirmations de « complètement fausses » après la décision.

Après enquête, le point de vente a découvert plusieurs autres allégations d’inconduite de la part d’autres collègues ainsi que certains documents avec les notes du producteur de Douthit, dans lesquels il qualifiait les justiciables (qui vivaient le plus souvent avec des moyens limités) de « grossiers » et de « faible loyer. » « Il ferait des commentaires sur leur poids, il ferait des commentaires sur leurs dents… ou s’ils étaient handicapés », a déclaré Kurstin Haynes, un ancien producteur qui a quitté la série en 2021.

« Il n’a certainement pas parlé d’eux comme s’ils étaient des gens, c’était comme s’ils étaient sous-humains », a expliqué un autre ancien producteur associé.

L’avocat de Douthit, encore une fois, a nié les allégations. « M. Douthit a toujours favorisé un environnement de travail favorable, productif, sûr et inclusif pour toutes les personnes impliquées dans l’émission. Il est évident qu’Insider s’appuie largement, sinon entièrement, sur des sources douteuses non corroborées, d’anciens employés mécontents et des allégations infondées, dont la grande majorité remonte à quinze à vingt ans, pour peindre un faux récit concernant M. Douthit et l’émission », a déclaré l’avocat à Insider dans un communiqué.

Cependant, l’histoire ne correspond tout simplement pas aux histoires venant de ses anciens collègues. Plusieurs anciens employés disent que Douthit avait une obsession spécifique pour les dents des plaideurs lorsqu’ils les envisageaient pour le spectacle. « Il y avait de nombreuses fois où les gens se présentaient sans dents et c’était un cauchemar, car vous auriez de gros ennuis si cela se produisait », a déclaré le producteur associé. « [Douthit] serait comme : « Qui est cette personne dégoûtante ? » »