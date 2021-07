Le producteur de Justice League ne sait toujours pas comment s’est passé la coupe Snyder sur HBO Max

Charles Roven soutient les adaptations de DC Comics depuis 2005, lorsqu’il a soutenu Batman Begins de Christopher Nolan, et a continué à soutenir le reste de sa trilogie. Roven a ensuite produit Man of Steel, Wonder Woman, le premier Suicide Squad et plus encore, gardant ses doigts dans plusieurs pots DC. CinemaBlend a eu la chance de parler avec Roven avant The Suicide Squad de James Gunn, qu’il a également produit, mais quand nous lui avons demandé s’il savait comment la Snyder Cut of Justice League a fait sur HBO Max, il a admis ne rien savoir avec certitude, expliquant :