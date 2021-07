Le producteur de la série Green Lantern de HBO Max apprend des erreurs dans le film de Ryan Reynolds

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Alors que DC Comics a connu un succès mitigé dans le domaine du cinéma, la marque a toujours produit du contenu de qualité pour la télévision. Cela est largement dû à la montée en puissance de l’Arrowverse et d’autres séries d’action en direct au cours de la dernière décennie. Bien sûr, l’étable de contenu est toujours en expansion et, dans un avenir proche, les fans peuvent s’attendre à voir une émission de Green Lantern sur leurs écrans. Bien que les détails qui ont été révélés suffisent à enthousiasmer, certains fans peuvent encore avoir des réserves sur la propriété, en grande partie à cause du film de Ryan Reynolds en 2011. Cependant, le producteur Marc Guggenheim a partagé quelques réflexions sur la façon dont lui et son équipe aimeraient remédier aux erreurs commises avec ce film en particulier.