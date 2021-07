Le producteur de Lovecraft Country, Misha Green, signe un accord avec Apple TV+ ⋆ .

Ne vous inquiétez pas fans de Lovecraft Country, créateur Misha Vert a trouvé une nouvelle maison avec Apple TV+.

L’écrivaine, réalisatrice et productrice de 36 ans a signé un contrat lucratif et pluriannuel avec Apple, une semaine seulement après l’annulation surprise de son drame à succès HBO Lovecraft Country.

L’écrivain Misha Green assiste à la soirée de la deuxième saison “Underground” de WGN America, organisée par John Legend, au Sundance Film Festival 2017 le 21 janvier 2017 à Park City, Utah. (Photo de Gustavo Caballero/. pour WGN AMERICA)

Après que plusieurs sociétés auraient été en concurrence pour signer Green, elle est maintenant sur le point de créer de nouvelles émissions pour Apple TV +, la plate-forme de streaming du géant de la technologie.

Lovecraft Country a pris d’assaut le monde après sa sortie en 2020, recueillant les éloges de la critique et remportant une nomination pour la meilleure série dramatique aux Golden Globes plus tôt cette année. Basé sur Matt Ruff’s Roman éponyme de 2016, la série dramatique fantastique explore les thèmes de la race, de l’horreur, du pouvoir et de l’amour à travers une lentille surnaturelle.

Mettant en vedette Jonathan Majors, Jurnee Smollett, Courtney B. Vance, Michael Kenneth Williams, Wunmi Mosaku et plus encore, la série suit le vétéran de l’armée Atticus Freeman (Majors), son amie Letitia (Smollett) et son oncle George (Vance) alors qu’ils se lancent dans un voyage à travers le pays à travers l’Amérique de l’ère Jim Crow.

L’équipe créative de l’émission, dont la liste des producteurs comprenait des Jordan Peele et JJ Abrams, aurait été en train de planifier une deuxième saison qui s’appellerait Lovecraft Country: Supremacy lorsque HBO a choisi de ne pas renouveler la série, provoquant le tollé des fans.

« J’aurais aimé pouvoir vous apporter #LovecraftCountry : Supremacy. Merci à tous ceux qui ont regardé et engagé », a tweeté Green après l’annonce de l’annulation.

Auteur-compositeur-interprète et actrice Chloé Bailey de Grown-ish et Chloé x Halle la célébrité a tweeté qu’elle était “vraiment triste” de l’annulation de son “émission préférée”.

Malgré la fin abrupte de l’émission, Green a de nombreux nouveaux projets en cours, dont beaucoup ont commencé avant l’accord avec Apple.

Elle est sur le point d’écrire et de produire le prochain film Tomb Raider, un redémarrage du film “Blaxploitation” Cleopatra Jones et le nouveau film The Mother, avec Jennifer Lopez. Green est également producteur exécutif du nouveau film d’action Fuel aux côtés de Smollett.

Green est devenue célèbre en 2016 après la sortie de sa série WGN Underground, qui dépeint des histoires du chemin de fer clandestin. Elle a co-créé et produit l’émission, qui mettait également en vedette Smollett et a duré deux saisons.

Le diplômé de NYU a également contribué à des émissions comme Sons of Anarchy, Helix, Heroes et Spartacus.

Avec son nouvel accord Apple, elle retrouve les chefs vidéo du monde entier Zach Van Amburg et Jamie Erlicht, ainsi que responsable de la programmation Matt Cherniss et responsable de la communication et de la publicité Rita Cooper Lee, qui ont tous collaboré avec Green sur Underground.

Apple TV + a eu un certain nombre d’émissions à succès originales depuis ses débuts en novembre 2019, notamment Ted Lasso, The Morning Show et Truth Be Told. Green rejoindra une liste de producteurs étoilés avec des accords similaires, y compris Idris Elbe, Tracy Olivier, Jon Stewart, et Julia Louis-Dreyfuss.

