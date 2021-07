Le producteur de “Lucifer” réalise une émission “Pokemon” en direct pour Netflix

La franchise Pokemon saute sur Netflix. Une nouvelle série d’action en direct basée sur la série de jeux vidéo bien-aimée est en développement très précoce chez le streamer. Joe Henderson, qui est co-showrunner et producteur exécutif de Lucifer, serait attaché au projet. Netflix abrite déjà plusieurs émissions animées Pokemon.

Le projet n’en est qu’à ses débuts et aucun détail de l’intrigue n’est disponible, rapporte Variety. Des sources ont déclaré que Henderson avait été embauché pour écrire et produire la série. Il serait dans la même veine que Pokemon Detective Pikachu, le film à succès de 2019 mettant en vedette le juge Smith, Ryan Reynolds et les personnages de CGI Pokemon. Ce film a été un grand succès, rapportant 433 millions de dollars dans le monde et recevant de bonnes critiques de la part des critiques.

Netflix a probablement déjà suffisamment de données pour montrer que ses abonnés apprécient les émissions Pokemon. Le streamer abrite les émissions Pokemon Journeys: The Series, Pokemon: Indigo League et Pokemon The Series: Sun & Moon. Les films d’animation Pokemon the Movie : The Power of Us, Pokemon the Movie : I Choose You ! et Pokemon : Mewtwo Strikes Back – Evolution sont également disponibles en streaming. Netflix a également produit des séries animées originales basées sur Far Cry, Splinter Cell et Terminator. Des adaptations en direct de Cowboy Bebop et One Piece sont également en cours de développement.

Quant à Henderson, il travaille actuellement sur la sixième et dernière saison de Lucifer, qui sortira le 10 septembre. La série met en vedette Tom Ellis dans le rôle titre et est basée sur le personnage de DC Comics créé par Neil Gaiman, Sam Keith , et Mike Dringenberg. Henderson travaille également sur l’adaptation en série de Shadecraft par Netflix, une bande dessinée qu’il a créée avec l’artiste Lee Garbett. Henderson a également travaillé sur le 11.22.63 de Hulu et sur les émissions Graceland et White Collar de USA Network.

Ce n’est pas la première fois que Netflix et Nintendo – qui est copropriétaire de The Pokemon Company – envisagent de faire équipe. En février 2015, le Wall Street Journal a rapporté que les deux sociétés développaient une série d’action en direct basée sur The Legend of Zelda. À l’époque, Netflix cherchait son propre Game of Thrones, mais la série The Legend of Zelda aurait eu un ton plus familial.

Malheureusement pour les fans de Zelda, la série ne s’est jamais concrétisée. Lors d’un épisode du podcast The Serf Times, le comédien Adam Conover a déclaré que Nintendo avait arrêté de travailler sur toutes les adaptations en 2015 après la publication du rapport du Wall Street Journal sur le projet Zelda. À l’époque, Conover travaillait sur une adaptation animée d’une autre propriété de Nintendo, Star Fox.

“Puis, un mois plus tard, soudainement, il y a eu des rapports que Netflix n’allait plus faire sa Legend of Zelda”, a déclaré Conover, rapporte Collider. Et puis j’ai entendu de mon patron que nous ne faisions plus notre Star Fox. J’étais comme ‘qu’est-ce qui s’est passé?’. Il était comme, ‘quelqu’un chez Netflix a divulgué le truc de Legend of Zelda, ils n’étaient pas censés en parler , Nintendo a paniqué… et ils ont débranché tout, tout le programme pour adapter ces choses.” Espérons que le projet Pokemon ne rencontre pas le même sort après le rapport de Variety.