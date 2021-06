Le producteur de ” Luis Miguel, la série ” répond à ” Oncle Tito ” pour les accusations contre Boneta

in

La société a déclaré que les procédures étaient adéquates pour servir l’acteur qui a joué “Oncle Tito” dans l’intrigue à succès de Netflix.

“Après plus d’un an de ce qui s’est passé, la production a été informée que M. Bello avait demandé des soins médicaux supplémentaires, il y a eu plusieurs tentatives pour faciliter le remboursement de tout soin récurrent, mais M. Bello continue sans répondre à de telles initiatives.

Martín Bello et Diego Boneta (Instagram / Martín Bello)

La santé et la sécurité de nos acteurs ont toujours été notre priorité lors de la recréation d’une scène INDISPENSABLE de la série, M. Bello a bénéficié d’une assistance tant dans les répétitions que dans le tournage par un coordinateur expert des cascades (acrobaties), malheureusement déjà Malgré avoir protections au dos et aux coudes, M. Bello a été blessé, a reçu des soins médicaux immédiats et un suivi ultérieur adéquat ».