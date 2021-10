Le producteur de maison Acraze signe avec UTA pour une représentation «dans tous les domaines»

United Talent Agency (UTA) a signé le producteur maison ACRAZE pour une représentation dans tous les domaines.

Le single « Do It To It » d’ACRAZE est en hausse depuis six semaines dans les charts de dance et de chansons électriques. Il se situe actuellement au n°25 et a été joué par DJ Snake, Tiesto, Chris Lake et Martin Garrix. La chanson échantillonne fortement le single du même nom de Cherish en 2006.

Steve Gordon, co-responsable de la musique électronique chez UTA, a entendu la chanson pour la première fois sur la piste de danse. Dombresky l’a joué lors d’un set au Celine Nightclub d’Orlando. Gordon a posé des questions sur la chanson et ACRAZE et son manager Alex Akleh étaient au club ce soir-là pour le rencontrer.

« Une nouvelle ambiance sort de la musique house et ACRAZE est en première ligne », déclare Gordon à propos de l’artiste. «Nous sommes ravis de nous associer à ACRAZE et de l’amener dans le giron de l’UTA pour amplifier cela. Restez à l’écoute car nous attendons de grandes choses de sa part alors qu’il continue de conquérir la scène de la musique house. »

ACRAZE – né Charlie Duncker – continuera d’être géré par Akleh à Orlando’s Syndicate Management.

L’artiste est également signé chez A&R avec Carlos Alcala, responsable A&R de Thrive Music à Los Angeles. ACRAZE est passé de la basse à la house, frappant le gros avec « Bang Bang » en 2019. Il a joué un spectacle en tête d’affiche à la discothèque Exchange de Los Angeles le 9 octobre. L’artiste a une série de dates de spectacles à venir à New York, en Floride, et Californie.

ACRAZE Dates de spectacle à venir29 octobre – Harbor Nightclub, NYC12 novembre – EDC Orlando, Floride21 novembre – Audiostistic San Diego @ Chula Vista, Californie

UTA représente des artistes du cinéma, de la télévision, de l’actualité, de la musique, des sports, du théâtre, des beaux-arts, des jeux vidéo, des podcasts et d’autres contenus sociaux et numériques. Le parapluie UTA couvre un large éventail de niches, avec une division dédiée à chacune. UTA Music abrite une liste diversifiée de talents musicaux, des artistes émergents aux superstars.