Le producteur de Mnet révèle comment BTS V a rendu la fin de MAMA 2020 si emblématique

Les fans parlent du « génie de la scène » BTS V alors qu’un producteur de Mnet révèle l’histoire des coulisses de la performance épique de MAMA 2020 « Dynamite » de Bangtan. Avec la sortie de la dernière édition de la saga Brillance sur scène de Kim Taehyung, nous examinons ici quelques-unes des idées légendaires de V.

Avant la très prestigieuse cérémonie de remise de prix Mnet Asia Music Awards 2021, la chaîne a publié « The Original K-pop Awards », un retour sur le parcours de la remise de prix et la première victoire de la « légende MAMA » BTS au MAMA 2016 jusqu’à maintenant.

Jetez un œil à l’un des producteurs de Mnet révélant un détail judicieux que BTS V a ajouté pour rendre la scène MAMA 2020 emblématique.

Le producteur de Mnet a révélé comment BTS V a rendu la fin de » Dynamite » de MAMA 2020 emblématique

En parlant de la scène MAMA 2020 où BTS, le groupe de musique sud-coréen nominé aux Grammy Awards a interprété « On », « Dynamite » et « Life Goes On », le producteur de Mnet Cho Hye Mee partage cela à la fin du feu d’artifice de « Dynamite », BTS V prenant son lunettes off était sa propre idée originale.

Le producteur de Mnet explique : « À la fin de la performance, il y a une scène où V a enlevé son verre, à l’origine il n’était pas là. » Elle ajoute, « mais il est venu me parler séparément le dernier jour de l’enregistrement, en disant: » Je pense que ce serait bien si j’enlevais mon verre en regardant la caméra ». Alors, (j’ai répondu) Essayons. Et ça s’avère bien. »

Retour sur quelques-uns des moments BTS V de « Stage Genius »

BTS V a maintes fois prouvé à quel point ses ad-libs rapides ou quelques gestes sur scène peuvent amener les performances à un tout autre niveau. En parlant de la façon dont le crooner « Sweet Night » réfléchi est sur scène, une fois que Suga a souligné un mouvement intelligent que V a ajouté.

Au stade « Mic Drop » lorsque BTS dit « à court de mains », V a enlevé sa casquette. En coréen, « short of » est moja, ce qui signifie également une casquette. Suga a expliqué à quel point le crooner de « Singularity » a ôté sa casquette juste « à court de » pour rendre la scène plus significative. Lisez tout sur l’étape ‘Mic Drop’ ici.

Vérifiez les performances ici.

L’éclat de BTS V sur scène a également conduit le chanteur à être le roi des « fancams » détenant plusieurs records et à être la première idole K-pop à avoir plus de 15 fancams avec plus de 10 millions de vues.

Considérée comme « l’idole des idoles », de nombreuses idoles de la K-pop ont également été trouvées en train de regarder les caméras de mise au point de V.

Après avoir entendu parler de la saga du génie de la scène de BTS V par le producteur Mnet, les fans se sont rendus sur Twitter pour féliciter le chanteur.

Un fan de Kim Taehyung s’est exclamé: « Taehyung ne manque jamais d’idées, il est tellement créatif dans chaque performance, vraiment un génie de la scène! »

Un deuxième fan a fait écho: « Taehyung est un génie créatif débordant d’idées incroyables. Toutes ses suggestions ont rendu la performance plus spéciale et intéressante.

BTS V a été vu pour la dernière fois en voyage à Los Angeles avant la performance AMA 2021 de BTS et le premier concert hors ligne en près de deux ans. Son look d’aéroport a provoqué une tempête sur Twitter, ce qui lui a valu des titres comme « une scène de film » dans les médias coréens.

Regardez BTS à l’AMA le 21 novembre à 20 h HE/ 19 h CT/ 17 h HP/ 22 novembre à 10 h KST. Diffusez la liste de lecture BTS V ci-dessous.

