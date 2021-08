par Neil Munro, Breitbart :

Les producteurs de la série CGI Muppet Babies de Disney ont utilisé le programme destiné aux enfants d’âge préscolaire pour promouvoir le travestissement et le transgenre. L’épisode, intitulé “Gonzo-rella”, a vu Gonzo réaliser son souhait de se déguiser en princesse au “bal royal” après que Piggy lui ait dit que les garçons devaient jouer les chevaliers.

“Très tôt, nous voulions faire un épisode où Gonzo s’est présenté à la salle de jeux avec une jupe”, a déclaré le producteur exécutif de Muppet Babies, Tom Warburton, à D23.com, qui est géré par le fan club de Disney. Muppet Babies s’adresse aux enfants de 4 à 7 ans.

Warburton continua :

Très tôt, nous avons voulu faire un épisode où Gonzo vient de se présenter au Playroom en jupe. Et ce n’était pas grave. Personne ne s’en souciait ou ne le remettait en question parce que Gonzo est toujours 200% Gonzo 347% du temps. Mais ensuite, la rédactrice/coproductrice de l’histoire Robyn Brown et son équipe ont voulu aller plus loin et faire une histoire de Cendrillon basée sur l’idée. Et c’était juste si merveilleusement Gonzo. Nous espérons qu’il inspirera également les enfants qui regardent à être 347 % d’eux-mêmes à leur manière.