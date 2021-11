Le producteur de musique prend le contrôle de la sphère EDM

La house music est devenue l’un des sons de danse les plus populaires avec une riche histoire remontant à plusieurs décennies.

Ce qui suit provient de l’agence Ascend, qui s’est associée à Digital Music News pour vous proposer ce profil sur LUSSO.

C’est un son de danse électronique largement emprunté au disco, dont les origines remontent à Chicago au début des années 80. Le son s’est depuis répandu et c’est maintenant l’un des genres musicaux les plus reconnus au monde. House est également accrédité comme la base de nombreux autres sous-sons, communément appelés EDM et future house.

Le son a également attiré beaucoup de traction dans l’industrie de la musique, avec de nouveaux artistes s’aventurant dans le genre. Des DJ se sont également joints à la fête pour partager ce son électrisant avec des millions de fans dans le monde entier.

LUSSO, un producteur de musique house et DJ de New York, est l’un des artistes qui prennent d’assaut l’industrie avec ce son. Il est un producteur EDM renommé avec de nombreux mixes captivants à son actif. Certaines des œuvres notables de LUSSO qui ont dominé les charts incluent son EP In The Rough sur Brooklyn Fire Records de Tommie Sunshine qui a atteint le numéro sur l’une des 100 meilleures sorties Teach-Houses de Beatport.

LUSSO a également produit « Trippin' » sur Brooklyn Fire Records de Tommie Sunshine qui a remporté plus de 250 000 flux sur Spotify. Son autre sortie notable comprend « Rude Boy » sur le difficile Love’s Get Twisted Records qui a atteint le top 25 du Beatport Genre Chart. Cette version particulière a reçu beaucoup de soutien de la part des fans seuls et d’autres DJ tels que Calvin Harris, Mark Knight, Kryder, Bob Sinclair, SIDEPIECE, et plus encore.

Alors qu’il continue de construire plus de faits saillants de carrière, le talentueux producteur de house a déjà recueilli plus d’un million de flux sur Spotify, y compris le remix de Dakiti présenté sur le virus XM BPM. LUSSO prend le contrôle de l’industrie et il assure qu’il y aura beaucoup plus à découvrir dans ses studios.

LUSSO croit au pouvoir des médias sociaux pour booster sa carrière dans l’industrie du divertissement. Il conseille aux artistes en herbe de se concentrer sur le renforcement de leur présence sur les réseaux sociaux. Il la qualifie de plate-forme de réseautage puissante où vous pouvez facilement vous connecter avec d’autres personnes partageant les mêmes idées dans l’industrie. Pour LUSSO, le type de réseau que vous établissez peut être essentiel pour déterminer votre succès, encore plus que les compétences que vous possédez. Il appelle à faire des efforts supplémentaires pour diffuser du contenu tout en ignorant les opposants.

Ce DJ très ambitieux se consacre à continuer à développer sa marque et son métier en studio. Il croit que le contenu est le catalyseur numéro un pour attirer le succès dans l’industrie. Pour lui, c’est aussi la seule façon de continuer à obtenir plus de concerts sur la scène du divertissement à New York. Il partage l’objectif d’obtenir un soutien encore plus large de ses remixes par certains des DJ les plus renommés au monde. LUSSO tient également à augmenter son audience dans le but de gagner 200 000 auditeurs mensuels sur Spotify tout en se produisant dans certains des plus grands et meilleurs clubs du pays.

Vous devriez découvrir ce talent fantastique en diffusant certains de ses mixes sur Spotify, entre autres plateformes de streaming musical.