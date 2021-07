Le producteur de No Time To Die explique son lien avec les précédents films de Daniel Craig Bond

Dans la même interview, Michael G. Wilson, coproducteur/beau-frère de Barbara Broccoli, a comparé l’intégralité des films de Daniel Craig à une « mini-série au sein de la série ». En apparence, c’est une déclaration parfaite sur la façon dont la continuité a été autorisée à s’épanouir dans l’itération la plus récente de l’histoire de James Bond. Cependant, le libellé de la déclaration de Wilson semble indiquer qu’une fois que No Time To Die aura fait son temps, l’héritage de 007 pourrait revenir à une approche plus autonome qui utilise les cinq “mini-séries” de films comme fondement du ton et de la continuité historique. .