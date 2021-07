Le producteur de pétrole de l’Utah utilise du gaz autrement gaspillé pour extraire du Bitcoin Crypto new media

Visitez l’article original*

Wesco a cessé de torcher l’excès de gaz naturel et l’utilise maintenant pour extraire du bitcoin, réduire les émissions de carbone et augmenter les bénéfices.

Wesco Operating Co., un producteur de pétrole près de Moab, dans l’Utah, a trouvé dans Bitcoin une solution à un problème vieux de plusieurs années – le gaspillage de gaz naturel qui ne peut pas être expédié sur le marché, a rapporté le Salt Lake Tribune.

La société pompe du pétrole brut sur 18 au nord de Moab, produisant du gaz naturel comme sous-produit. Cependant, elle brûlait une grande partie de ce gaz parce qu’elle ne pouvait pas l’expédier sur le marché. Mais maintenant, Wesco l’utilise pour extraire du bitcoin.

Le représentant de Wesco, Steve Degenfelder, a déclaré au Salt Lake Tribune qu’au lieu d’éliminer le gaz naturel en le brûlant, la société le brûle maintenant pour faire fonctionner des générateurs électriques, qui alimentent à leur tour les plates-formes minières bitcoin.

« Vous éliminez la fusée et brûlez [the gas] plus efficacement. Nous avons réduit les émissions et nous avons mis le gaz au travail », a déclaré Degenfelder. « C’est une opportunité unique.

Degenfelder a également déclaré que la société n’avait pratiquement pas brûlé de gaz depuis février après avoir investi d’importants capitaux pour les opérations d’extraction de bitcoins.

La décision de Wesco est populaire parmi les producteurs de pétrole qui cherchent à capitaliser sur l’énergie échouée qui serait autrement gaspillée. L’excès de gaz est souvent éliminé en raison du manque d’incitations financières pour le capter. Mais avec le bitcoin, ces entreprises ont une nouvelle option pour à la fois réduire les émissions de carbone et augmenter leurs profits.

Wesco a également reçu des éloges du Conseil du pétrole, du gaz et des mines de l’Utah en raison de la solution mise en œuvre, selon le rapport.

« Merci de chercher des alternatives au torchage. Je suis content que ça marche. Félicitations », a déclaré le membre du conseil d’administration, Susan Davis, à l’ingénieur de Wesco Thomas Kirkwood lors d’une réunion du conseil d’administration en février, selon le rapport. « Cela ressemble à un gagnant-gagnant pour tout le monde : vous, l’environnement, le pipeline. »

Bitcoin, comme le montre cet exemple, est particulièrement bien placé pour aller au-delà de la simple incitation à l’énergie propre. L’exploitation minière de Bitcoin peut également aider les producteurs d’énergie à augmenter leurs marges bénéficiaires, à tirer parti de l’énergie échouée et à capturer les déchets polluants.