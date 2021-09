Le producteur de Pokémon Unite remercie les fans pour leurs commentaires et détails Patch à venir

Image : Pokémon UNISSEZ-VOUS

Comme vous l’avez peut-être déjà vu, le MOBA Pokémon s’unissent arrive sur les appareils mobiles aujourd’hui. Avant sa sortie, le producteur du jeu Masaaki Hoshino a livré un message spécial sur le site officiel – remerciant les joueurs pour tous leurs commentaires jusqu’à présent et révélant également à quoi s’attendre dans la dernière mise à jour.

Hoshino a également révélé comment l’équipe travaille sur un nouveau mode de jeu pour uniformiser les règles du jeu. Voici le message en entier :

Bonjour à tous,

Depuis la sortie de Pokémon UNITE sur Nintendo Switch™, l’équipe a pris plaisir à lire toutes les expériences que nos joueurs ont vécues au cours de leurs aventures sur l’île d’Aeos. Les sujets, les détails, les stratégies, nous avons tellement appris sur notre jeu en écoutant les conversations que nos joueurs ont eues. Chaque commentaire nous a été précieux, qu’il s’agisse de critiques constructives ou de compliments. Nous sommes fiers d’avoir créé une expérience qui a suscité tant d’enthousiasme, d’autant plus que nous invitons un nouveau public dans le monde de UNITE avec le lancement mobile du jeu de demain.

Pour les nouveaux joueurs et les anciens joueurs, nous sommes ravis de partager certaines des mises à jour du jeu que demain apportera également :

Jeu multiplateforme complet et liaison de compte sur les appareils mobiles et la Nintendo Switch. Associez un compte et jouez avec le même compte sur les deux plateformes. De nouveaux événements dans le jeu dans lesquels vous pouvez obtenir des super amplificateurs d’objets qui peuvent améliorer un objet détenu au grade 30. Nous avons également facilité l’obtention d’amplificateurs d’objets pour tous les dresseurs. Nouveaux objets en attente pour introduire de nouvelles stratégies. L’introduction des escouades Unite, permettant aux entraîneurs de faire équipe avec leurs coéquipiers. Un deuxième pass de combat, qui comprendra de tout nouveaux articles cosmétiques, y compris de nouveaux Holowear avec des effets visuels spéciaux. Le déploiement de certaines fonctionnalités limitées du mode spectateur. Prise en charge de plusieurs nouvelles langues.

Nous continuerons à ajouter plus de Pokémon jouables et à apporter des ajustements d’équilibre à la fois aux Pokémon et aux cartes. Les dresseurs peuvent anticiper de nouvelles passes de combat, des événements thématiques et d’autres contenus captivants pour rendre Pokémon UNITE encore plus amusant et gratifiant. De plus, nous développons un nouveau mode de jeu conçu pour uniformiser les règles du jeu pour tous les Dresseurs, quelles que soient les notes de leurs objets détenus.

Nous nous engageons à rendre chaque Unite Battle aussi amusante et engageante que possible, et les changements ci-dessus représentent quelques-unes des nombreuses façons dont nous travaillons pour atteindre cet objectif. Nous sommes impatients de continuer à entendre l’accueil et les commentaires de nos joueurs alors que nous travaillons avec vous tous pour une expérience que tous les fans peuvent apprécier. Merci à tous pour votre soutien continu et votre intérêt pour Pokémon UNITE.

Rendez-vous sur l’île d’Aeos, Dresseurs.

Hoshino

Producteur, Pokémon UNITE

Si vous n’avez pas encore essayé ce jeu, assurez-vous de lire notre critique. Allez-vous vérifier la version mobile de Unite ou vous en tenir à la version Switch ? Laissez un commentaire ci-dessous.