Le producteur de premier plan Rico Love lance des NFT exclusifs sur la plate-forme Blockchain de Corite

La plate-forme musicale décentralisée Corite, qui transforme le financement traditionnel de l’industrie, a annoncé un partenariat avec le producteur, écrivain et artiste d’enregistrement à succès Rico Love pour lancer le projet vedette de ce dernier, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Le projet est une étape importante dans l’histoire de Corite consistant à donner aux artistes indépendants les moyens de décrocher des contrats d’enregistrement de manière innovante.

Love a écrit et produit des chansons pour Beyoncé, Usher, Nelly.

Parmi les artistes de renommée mondiale, Love a écrit et produit des chansons pour Beyoncé, Usher, Nelly, Kelly Rowland et bien d’autres. Dans Featured, Rico Love travaillera avec Corite sur des campagnes pour six nouveaux artistes, qui sont financées par les fans. Le produit final sera six EP avec trois chansons chacun.

La présentation comprendra la vente d’une série de NFT exclusifs sur la nouvelle plate-forme blockchain de Corite, développée avec ChromaWay. Les six premiers morceaux du projet seront publiés par les artistes émergents WifeyBaby et BranBaby. Le premier single de BranBaby « Mask Up » est sorti le 1er octobre. La dernière version, « UNHOLY MATRIMONY » de WifeyBaby, sera disponible partout le 15 octobre.

Rico Love a dit :

L’un des aspects les plus gratifiants de mon travail a été de responsabiliser les jeunes artistes. Le modèle actuel de l’industrie du disque rend difficile pour beaucoup d’entre eux de trouver leur chemin, et je suis ravi que Corite voit une nouvelle voie à suivre, où les fans financent et partagent le succès des artistes en lesquels ils croient. Avec mon nouveau projet, j’ai hâte de travailler avec de nouveaux talents passionnants : Ariale, Branbaby, Pheli, Rubina, WatchJazzy et WifeyBaby, et j’ai hâte de partager leur musique avec vous.

Mattias Tengblad, PDG de Corite, a déclaré :

Le lancement du projet Rico est une étape passionnante pour nous. Son talent phénoménal pour former des artistes et produire de la bonne musique fait de lui un partenaire idéal dans notre mission. Avoir un auteur-compositeur et producteur du calibre de Rico qui travaille avec nous inspire les fans et renforce la confiance dans les artistes, les communautés que nous servons.

Corite a finalisé la prévente de 2,2 millions de dollars de son jeton natif plus tôt cette année

Cette année, Corite a annoncé son intention de lancer une plate-forme blockchain, a annoncé un partenariat avec HITCO Entertainment et a finalisé une prévente de 2,2 millions de dollars de son jeton natif $ CO. La décision de Love de s’associer à Corite reflète une tendance croissante à l’indépendance des artistes.

Le post Le producteur de classe mondiale Rico Love lance des NFT exclusifs sur la plate-forme Blockchain de Corite est apparu en premier sur Invezz.