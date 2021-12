Le producteur de « Schitt’s Creek » adapte le roman « The Big Door Prize » en série comique pour Apple TV+ avec Chris O’Dowd

Variety rapporte que Chris O’Dowd, qui a interprété Roy dans The IT Crowd, jouera dans une nouvelle série comique à venir sur Apple TV+. David West Read, qui a produit Schitt’s Creek, sera le showrunner.

La série de 10 épisodes est basée sur le roman MO Walsh du même nom. Il raconte l’histoire d’une petite ville qui change à jamais lorsqu’une mystérieuse machine apparaît dans l’épicerie, promettant de révéler le véritable potentiel de vie de chaque habitant. O’Dowd incarnera Dusty, un enseignant de bonne humeur et père de famille dont la vie profondément moyenne a suivi un chemin sûr et prévisible, jusqu’à ce que l’apparition de la machine mystifiante l’oblige à remettre en question son propre bonheur.

Apple a commandé la série à Skydance TV, marquant sa deuxième commande de série après Foundation sur Apple TV+.

Suivez mon travail

Vous pouvez suivre plus de mon travail sur . et Space Explored, m’entendre sur le podcast Happy Hour . et me suivre sur Twitter et Instagram !

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :