Le producteur de Shrek rejoint Los Alebrijes, nouveau film d’animation mexicain – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le lauréat d’un Oscar Aron Warner, producteur des quatre films de Shrek, s’est associé au studio d’animation mexicain Huevocartoon pour travailler sur leur nouveau film, Los Alebrijes, qui est au salon des investisseurs du Festival de Cannes 2021 soutenu par Odin’s Eye Entertainment.

«Travailler avec l’équipe Huevocartoon a été une expérience incroyable. Ils ont construit un studio d’animation CG de classe mondiale et attirent les meilleurs talents du monde entier. J’ai une confiance énorme en sa capacité à faire un film qui a non seulement fière allure, mais qui est aussi plein de cœur et d’humour “, a déclaré le producteur de Shrek dans une interview avec THR à propos de sa collaboration avec Huevocartoon sur The Alebrijes.

En 2002, Aron Warner a remporté l’Oscar dans la catégorie du meilleur film d’animation grâce à Shrek de DreamWorks Animation. Cependant, son travail en tant que producteur comprend également des films tels que Antz: Ant, The Book of Life et Angry Birds 2: The Movie, entre autres.

De quoi parle Los alebrijes ?

« Los alebrijes suit Pedro, un orphelin à qui on confie sans le savoir une boîte légendaire contenant une ancienne race de créatures. Avec son compagnon magique Puca, Pedro et les autres enfants de l’orphelinat se lancent dans un voyage pour retrouver leurs familles perdues depuis longtemps, luttant contre le cupide Vasco, qui demande aux créatures d’exécuter ses ordres maléfiques », révèle un synopsis officiel ( via THR).

The Alebrijes – film 3D – est réalisé par les lauréats Ariel Gabriel Riva Palacio Alatriste et Rodolfo Riva Palacio Alatriste (Un film d’œufs), qui sont également responsables du scénario avec Carlos Kotkin (Rio 2). Gabriel et Rodolfo Riva Palacio ont expliqué l’attrait des alebrijes, considérés comme l’un des arts les plus populaires au Mexique.

“Ce sont des créatures chimériques avec lesquelles tout le monde a un lien magique et, lorsque nous les invoquons, elles viennent nous aider”, ont déclaré les réalisateurs mexicains. “Cependant, lorsqu’une personne de mauvais caractère assume un tel pouvoir, il faudra souvent un groupe d’amis courageux pour vaincre les pouvoirs du mal.”

En plus d’avoir remporté le prix Ariel, les frères Riva Palacio ont obtenu une nomination pour le même prix, mais en 2016 grâce au film Un coq aux nombreux œufs.

Huevocartoon a été responsable de films tels que Un film sur les œufs (2006), Un autre film sur les œufs et une poule (2009), Des œufs en bref (2010), Un coq avec de nombreux œufs (2015) et Marcianos vs Mexicanos (2018). Cependant, le studio a également consacré son travail à la promotion de projets télévisés et de campagnes publicitaires.

