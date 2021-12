Le producteur de Spider-Man a mis en garde Zendaya et Tom Holland à propos des rencontres

Mais malgré sa mise en garde, elle a révélé que les stars étaient toutes arrivées à la même conclusion, ajoutant: « Ils m’ont tous ignoré. »

Les fans ont vu les trois acteurs qui ont pris le titre de Spider-Man tomber amoureux de leurs intérêts amoureux à l’écran, que ce soit MJ ou Gwen Stacy-Depuis le début. En fait, la première instance de la romance de MJ et Peter traduisant hors écran était entre des acteurs Tobey Maguire et Kirsten Dunst lors du tournage du tout premier film.

« Ils ont apparemment commencé à sortir ensemble, je pense, au milieu du premier film … même si je ne le savais pas à l’époque », Sam Raimi, réalisateur de la première trilogie Spider-Man, a déclaré au Sydney Morning-Herald en 2007.

Cependant, leur relation n’a pas duré longtemps. « Ils ont fini par rompre avant le deuxième film. J’avais peur qu’ils ne retrouvent pas la même alchimie, mais c’était juste moi qui m’inquiétais », a-t-il expliqué. « Ils s’aiment vraiment beaucoup, je pense. Et cette relation n’a probablement fait qu’ajouter à leur capacité à se faire confiance. »

En 2017, Kirsten s’est fiancée et a plus tard eu deux enfants avec sa co-vedette de Fargo et The Power of the Dog. Jesse plemons. Tobey s’est marié et a eu deux enfants avec une créatrice de bijoux Jennifer Meyer, dont il s’est séparé en 2016.

Andrew et Emma se retrouveront plus tard dans une situation très similaire. Les co-stars de Amazing Spider-Man, qui ont joué Pierre Parker et sa petite amie Gwen Stacy, sont sortis ensemble pendant quatre ans après s’être rencontrés sur le plateau avant de confirmer leur rupture à l’amiable en 2015.

Depuis leur séparation, la star de Cruella a épousé le réalisateur Dave McCary en 2020 et a accueilli une petite fille avec lui en mars. En septembre, Andrew a réfléchi à son temps de tournage des films Amazing Spider-Man, disant à Variety que « c’était seulement beau ».

« J’ai rencontré Emma et travaillé avec elle et Champ de Sally » J’avais du karma avec Amy Pascal, qui était une figure maternelle, et nous nous battions, mais finalement, nous nous aimions profondément. «