Le producteur de Spiderman a conseillé à Zendaya et Tom Holland de ne pas tomber amoureux

Sur la raison pour laquelle il leur a conseillé de ne pas sortir, Pascal a dit que c’est parce que « A tendance à compliquer les choses ». Cependant, il a rappelé que a donné le même conseil à Andrew Garfield et Emma Stone quand ils sont apparus dans The Amazing Spider-Man et que les deux couples l’ont ignorée et ils ont fini par s’impliquer romantiquement.

LONDRES, ANGLETERRE – 05 DÉCEMBRE: (LR) Zendaya et Tom Holland assistent à un photocall pour « Spiderman: No Way Home » à The Old Sessions House le 05 décembre 2021 à Londres, en Angleterre. (Photo de Gareth Cattermole / .) (.)

Oui, c’est ainsi que vous le lisez. Zendaya et Tom Holland ne sont pas les premiers protagonistes de Spider-Man à sortir ensemble. En fait, à la fin de la version Spider-Man de Tobey Maguire, l’acteur a commencé à sortir ensemble Kirsten Dunst, qui donne vie à Mary Jane, son amour.

PARIS – 27 AVRIL: L’actrice Kirsten Dunst (L) pose avec l’acteur Tobey Maguire (R) alors qu’ils arrivent pour assister à la première de » Spider-Man 3 » le 27 avril 2007 à Paris, France. (Photo de Pascal Le Segretain / .) (.)