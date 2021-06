Le producteur de Steven Spielberg fera des films pour Netflix – The News of Chihuahua – Entre les lignes

Malgré son inimitié apparente ou son aversion pour le monde du streaming, Steven Spielberg, via un dérivé de sa société de production Amblin, a finalement conclu l’accord pour sortir plusieurs productions par an avec la société Netflix. L’accord ne précise pas pour l’instant s’il s’agira de films ou de séries, mais il est prévu qu’il y en aura plusieurs par an dans un accord qui durera un peu plus.

Selon The Hollywood Reporter, ces différents contenus qui arriveront année après année sur la plateforme de streaming n’ont aucune restriction de genre, de format ou de budget. Et c’est aussi un accord qui reste à égalité avec celui qu’Amblin a également avec Universal pour la création et la distribution de films en salles.

Pour comprendre les deux accords, il est important de noter qu’il s’agit essentiellement de deux sociétés de production avec des projets différents, mais appartenant toutes deux à Spielberg. L’un est Amblin Entertainment, celui qui a précédé les titres à l’écran de nombreux films de Steven Spielberg. C’est justement cela qui soutient l’accord avec Universal Pictures et qui a de l’avenir dans les salles de la comédie musicale West Side Story.

D’autre part, l’accord de Steven Spielberg avec Netflix a été passé par Amblin Partners, une société qui se décrit sur son site Internet comme “une société de production cinématographique et télévisuelle, dirigée par Steven Spielberg, qui développe et produit des films. utilisant des affiches d’Amblin Entertainment et DreamWorks Pictures et comprend Amblin Television, un leader de longue date dans la programmation de qualité.

« Chez Amblin, la narration sera toujours au centre de tout ce que nous faisons, et à partir du moment où Ted [Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix] et j’ai commencé à discuter d’un partenariat, il était très clair que nous avions une opportunité incroyable de raconter de nouvelles histoires ensemble et d’atteindre le public de nouvelles manières », a déclaré Spielberg dans un communiqué annonçant l’accord.

“Cette nouvelle avenue pour nos films, ainsi que les histoires que nous continuons à raconter avec notre famille Universal de toujours et nos autres partenaires, seront incroyablement satisfaisantes pour moi personnellement, car nous pouvons nous y lancer avec Ted, et j’ai hâte . pour commencer à travailler avec lui, Scott et toute l’équipe Netflix”, a conclu le réalisateur de Jurassic Park.

Auparavant, Steven Spielberg était considéré comme faisant partie de la première ligne des cinéastes qui s’opposaient au leadership des plateformes de streaming. Dans cette équipe officieuse, il y avait aussi des réalisateurs comme Martin Scorsese ou Christopher Nolan, le premier qui a finalement cédé à la nouvelle vague de divertissement, et a créé The Irishman avec Netflix.

Désormais, il semble que Spielberg suivra le même chemin, dans une sorte de capitulation face aux nouveaux modes de diffusion du cinéma et de la télévision. On ne sait pas encore si les films qu’il réalise arriveront en avant-première sur la plate-forme, plutôt que dans une salle de cinéma, ou s’il ne s’agira que de projets dans lesquels il a le rôle de producteur.

Son prochain film, West Side Story, s’annonce comme l’un des plus importants de cette année. Vous pouvez regarder la première bande-annonce de ce film ici et attendre son arrivée dans les complexes cinématographiques provisoirement fin 2021.

Source : CinéPremier