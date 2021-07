Le producteur de Suicide Squad m’a demandé une scène d’évasion «incroyable» pour Harley Quinn de Margot Robbie

Je pense qu’elle l’a possédé depuis le premier jour de Squad. Quand j’ai vu Squad pour la première fois, comme beaucoup de fans, vous êtes simplement attiré par elle. Elle est incroyable dans ce rôle. Je pense donc qu’elle a beaucoup poussé, je comprends, l’idée de faire un film Birds of Prey. C’est pourquoi elle est productrice dessus. Elle a développé cette idée avec Christina Hodson, l’écrivain, donc je pense qu’elle en a vraiment la propriété. Et quand James, parce que James a écrit le scénario sans parler à aucun des acteurs. Et quand elle l’a lu, elle a eu quelques très bonnes pensées que … aucune d’entre elles n’était une grosse histoire, mais juste des choses qui ont fait de Harley « Harley » pour elle. Je pense qu’elle ressent un sentiment de fierté et de propriété dans la façon dont ce personnage a évolué. … Elle a l’air un peu différente, se sent un peu différente, la garde-robe est définitivement différente, mais je pense que vous reconnaissez vraiment la Harley que vous aimez. Elle est toujours… C’est une putain de fille folle et je pense que tu le sens vraiment là-dedans. Et je pense que James lui a écrit, pour mon argent, de la meilleure façon possible. J’adore son personnage dans ce film.