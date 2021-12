Le producteur de Super Robot Wars, Takanobu Terada, a quitté Bandai Namco

Terada annonce la nouvelle de son départ. Capture d’écran : 876TV@YouTube

Si vous êtes un fan de Super Robot Wars, vous savez sans aucun doute qui est Takanobu Terada. Le producteur de longue date de la série Super Robot Wars a annoncé qu’il quittait BB Studio, filiale de Bandai Namco Entertainment, pour devenir indépendant.

Terada a récemment fait l’annonce en direct (via Famitsu), affirmant qu’il avait quitté l’entreprise en août dernier.

« Actuellement, je travaille en tant qu’indépendant », a déclaré Terada, ajoutant qu’il avait pensé à devenir indépendant pour élargir ses perspectives de travail. Il en a discuté avec Bandai Namco Entertainment, qui a déclaré qu’ils voulaient qu’il reste impliqué en tant que producteur de la série Super Robot Wars 30.

Avec le changement d’emploi vient un changement de titre d’emploi. Terada ne sera plus le producteur de la série, mais plutôt le superviseur de la série. Il a dit qu’il aimerait rester impliqué dans la franchise, mais cela dépendrait de Bandai Namco Entertainment.

Terada a commencé à faire du débogage pour Super Robot Wars EX de 1994, la quatrième entrée de la série. Le premier jeu de la série qu’il a produit était le 2e Super Robot Wars G de 1995 pour Game Boy. Il allait devenir le principal producteur de la série de jeux de rôle tactiques. Terada n’a pas seulement produit des dizaines et des dizaines de titres de Super Robot Wars, il a également conçu des scénarios, écrit des scripts et réalisé des jeux. Au fil des décennies, il a été un pilier de la série.

Lors de son annonce, Terada a mentionné que dans les prochains versements, il pense qu’il sera plus impliqué dans les histoires et les graphismes du jeu. Cela pourrait l’aider à se concentrer davantage sur le processus créatif, sans être alourdi par les détails de la production de jeux.

« Même si mon poste est devenu indépendant, le travail réel que je fais ne change pas vraiment », a déclaré Terada. « À partir de maintenant, je veux continuer à travailler dur. »

Avec un sourire, Terada a ajouté que lorsqu’il a commencé cette annonce, il était nerveux et raide. Après avoir fait l’annonce, il semblait qu’il avait eu quelque chose sur sa poitrine. Il avait l’air beaucoup plus détendu. Espérons que cet arrangement fonctionnera pour lui, Bandai Namco et les fans de Super Robot Wars.