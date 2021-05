Le producteur de Top Gun, Jerry Bruckheimer, révèle ce dont il est le plus fier quand il s’agit du film de Tom Cruise

Le Top Gun original mettait en vedette Tom Cruise alors qu’il devenait une mégastar, et sa performance est maintenant considérée comme l’une des plus emblématiques et essentielles de l’acteur. Le succès du film peut être attribué au mélange parfait de puissance de star et de décors palpitants qui ont abouti à l’un des plus gros blockbusters jamais créés, et Jerry Bruckheimer a récemment révélé qu’il était fier de ce que le long métrage de haut vol a fait pour la carrière de Cruise, en disant à People ,