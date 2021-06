Le producteur de Us Again partage le moment de rupture qui a solidifié le film

L’idée centrale d’un couple de personnes âgées [where] L’art est coincé dans ses habitudes et Dot essaie de lui dire : ‘Non, nous pouvons toujours danser, nous pouvons toujours être amoureux, nous pouvons toujours sortir. Nous n’avons pas besoin d’avoir peur de vivre dans ce monde de la jeunesse, cette idée centrale n’a jamais changé. Qu’est-ce qui change, et ce changement avec lequel vous devez être à l’aise et continuer à inspirer l’équipe pendant que vous apportez des changements. Vous avez des itérations du film. Donc, vous avez littéralement des idées différentes, comme au lieu de courir vers une jetée, et s’ils allaient dans un bar et que tout le monde dansait autour d’eux et qu’Art vieillissait au milieu de tous ces jeunes qui dansaient ?

Il y a donc différentes idées sur la façon dont l’histoire conceptuelle pourrait se dérouler. Nous avons eu différentes manifestations de cela pendant que nous travaillions et nous les avons partagées avec Pinar et avec Keone et Mari, et ils ont fait ce voyage. Et puis nous avons trouvé, je pense que c’était peut-être la quatrième ou la cinquième projection, dans nos longs métrages, nous faisons sept ou huit projections. C’était comme une quatrième ou cinquième projection, puis une fois que nous avons eu ce genre d’itinéraire physique réel et le concept de leur vieillissement sur le pont, quand la pluie passe et puis ce moment au bout de la jetée qui vous brise le cœur, une fois que nous les avions, c’était comme, d’accord, je pense que c’est la structure. Et puis à partir de là, nous avons commencé à nous élever et à nous concentrer sur cette structure.