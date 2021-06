Le producteur de viande JBS a payé M en Bitcoin à des attaquants de ransomware pour protéger les clients

in

Ransomware

Le producteur de viande JBS a payé 11 millions de dollars en Bitcoin à des attaquants de ransomware pour protéger les clients

Le principal producteur de viande JBS a révélé qu’il avait payé environ 11 millions de dollars à des attaquants de ransomware pour éviter de perturber davantage ses activités.

JBS attaqué par le groupe russe REvil

La société a été piratée en mai et a été contrainte de fermer certaines de ses opérations en Australie, au Canada et aux États-Unis. L’attaque a été attribuée à un groupe de ransomware lié à la Russie connu sous le nom de REvil.

Selon le Wall Street Journal, le paiement a été effectué à REvil, qui n’a laissé aucune trace de la façon dont ils ont réussi à infiltrer les réseaux informatiques de l’entreprise.

JBS a révélé dans un communiqué que l’analyse médico-légale menée par l’entreprise a montré qu’aucune donnée de fournisseur, client ou employé n’a été compromise dans l’attaque. Il a déclaré qu’il avait uniquement choisi de payer pour protéger ses fichiers.

“Au moment du paiement, la grande majorité des installations de la société étaient opérationnelles”, a déclaré la société dans un communiqué envoyé par courrier électronique, ajoutant qu’elle “avait pris la décision d’atténuer tout problème imprévu lié à l’attaque et de s’assurer qu’aucune donnée n’était exfiltrée”.

Le PDG Andre Nogueira a également confirmé la décision de la firme de payer, affirmant qu’il était nécessaire de prévenir tout risque potentiel pour ses clients.

Cependant, le paiement de la rançon de JBS va à l’encontre de l’avis du gouvernement américain selon lequel les victimes de ransomware ne devraient pas payer leurs attaquants.

Les attaques de ransomware s’aggravent aux États-Unis

Les attaques de ransomware ont considérablement augmenté aux États-Unis au cours des deux dernières années. Selon un rapport de Check Point Research, les attaques de ransomwares ont plus que doublé cette année par rapport au début de 2020.

Le mois dernier, Colonial Pipeline a été piraté par un groupe de hackers russe appelé DarkSide et aurait payé 4,4 millions de dollars en rançon. L’entreprise a été forcée de fermer, ce qui a créé des pénuries de carburant dans les États du sud-est.

Une autre attaque de ransomware s’est produite plus tard dans le même mois contre CNA Financial. CNA, l’une des plus grandes compagnies d’assurance du pays, aurait payé 40 millions de dollars en Bitcoin pour rétablir l’accès à son réseau.

Le ministère américain de la Justice, qui a enquêté sur les attaques de ransomware aux côtés du FBI, a récemment révélé qu’il avait récupéré une partie de la rançon versée par Colonial.

Colonial Pipeline ne regrette pas d’avoir payé la rançon malgré la position des autorités américaines à son égard. La représentante des États-Unis, Carolyn Maloney, a précédemment déclaré que le paiement d’une rançon créait un précédent dangereux qui ne devrait pas être encouragé.

Lors de sa première audience au Congrès depuis l’attaque, le PDG de Colonial Joseph Blout a déclaré au Comité sénatorial de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales que payer la rançon était la bonne chose à faire.

Pendant ce temps, l’administration Joe Biden continue de tirer la sonnette d’alarme sur le problème, qui est devenu un problème de sécurité nationale provoquant des tensions entre les États-Unis et la Russie.

Le président Joe Biden prévoit de rencontrer le président russe Vladimir Poutine la semaine prochaine pour discuter des attaques de piratage, selon l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Le sujet des ransomwares est également une priorité de discussion lors du prochain sommet du Groupe des 7 (G7) qui doit se tenir en Europe.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.