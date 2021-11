Lire du contenu vidéo

Phil Bertelsen aidé à effacer les noms de 2 hommes condamnés à tort pour meurtre Malcolm X – avec un documentaire révélateur – et il dit que les larmes ont commencé à couler dès que les exonérations ont été annoncées.

Le réalisateur et producteur derrière « Who Killed Malcolm X? » Un documentaire de Netflix nous a rejoint vendredi sur « TMZ Live » et nous a expliqué comment Mohamed Aziz a réagi à l’annulation de sa condamnation.

Phil dit qu’il a partagé une profonde étreinte avec Muhammad, un homme stoïque peu enclin à montrer ses émotions, puis est venu un « merci » larmoyant suivi de sentiments de joie et de soulagement.

C’est assez incroyable… Le tournage de Phil a aidé à lancer le bal pour effacer les noms de Muhammed et Khalil Islam, qui ont été reconnus coupables de l’assassinat de Malcolm X en 1965 malgré l’assassin avoué Thomas Hagan disant que les deux hommes étaient innocents.

Khalil et Muhammed ont eu du mal pour l’assassinat, sortant dans les années 1980.

Le documentaire de Phil a contribué à stimuler une nouvelle enquête, qui a duré près de 2 ans, culminant jeudi avec le procureur du district de Manhattan. Cy Vance annuler les condamnations.

Khalil est décédé en 2009, il ne saura donc jamais que son nom a été blanchi… mais Phil nous explique pourquoi l’exonération était toujours extrêmement importante pour les familles des deux hommes.