Le producteur d’Entourage propose la toute première série télévisée basée sur la crypto NFT ⋆ Crypto new media

Rob Weiss a confirmé la production et la réalisation de la première émission de télévision crypto du genre, « Hold On for Dear Life ». La série sera concentrée autour de la tendance actuelle des NFT par rapport au Bitcoin à feuilles persistantes.

L’émission sera coproduite par Mark Pennell de Beacon Pictures, Satoshi Nakamoto Productions et le groupe MAP. De plus, Suhh Toshee, un initié crypto pseudo-anonyme, est le cerveau derrière la création de l’Entourage de cette génération.

Les séries télévisées se concentreront sur les NFT

L’histoire de « Hold On for Dear Life » tourne autour du protagoniste nommé Mel, qui est un jeune fondateur de la technologie. Mel lance un jeton non fongible (NFT) nommé d’après son meilleur ami, Aveer, qui a disparu. Mel et son groupe d’amis opprimés sont montrés en train de lutter contre le système centralisé pour apporter le changement inévitable du marché et des modes de vie des gens avec des pouvoirs cryptographiques décentralisés.

Ce récit correspond à la réalité actuelle de la communauté crypto où les régulateurs mondiaux semblent avoir pour mission de sévir contre les crypto-monnaies et autres actifs numériques. Rob Weiss a déclaré que cette série changera les intrigues précédentes qui dominaient les récits des finances à la télévision. Il a affirmé que « Hold On for Dear Life » apportera un nouveau soulagement, en particulier pour le jeune public avec ses personnages tournés vers l’avenir, décrivant la dernière frénésie dans le domaine de l’argent.

« Quand j’ai lu le pilote « Hold On for Dear Life », j’ai eu l’impression d’avoir été transporté dans un univers frais et unique où les personnages parlaient de l’argent dans une toute nouvelle langue… Le monde de la monnaie évolue rapidement, et« Hold On for Dear Life’ va à la fois illuminer et divertir. », a déclaré Rob Weiss, le producteur devenu directeur de l’émission.

La série Crypto sera la première dans plusieurs domaines

Cette comédie cryptographique est également devenue la toute première émission à symboliser une partie de ses bénéfices nets. Le token FDL (For Dear Life) est actuellement disponible à la vente sur la place de marché en ligne de Securitize. Les jetons FDL sont construits sur la blockchain Ethereum, en utilisant des contrats intelligents. En outre, ils permettent aux propriétaires de jetons de recevoir les bénéfices nets au prorata de la série directement dans leurs portefeuilles numériques.

« Hold On for Dear Life » sera également la première série à utiliser la plate-forme basée sur la blockchain et l’application décentralisée de Sator qui permet aux consommateurs de gagner des NFT, des jetons et d’autres récompenses en regardant leurs émissions de télévision.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Journalisme et communication de masse Diplômé de ’21, Palak est un journaliste GenZ avec une formation en journalisme de style de vie et en relations publiques. Chez CoinGape, Palak est un journaliste crypto junior se préparant au Web 3.0