Le producteur exécutif de Friends voulait que le spin-off de Joey ressemble davantage à un entourage

Les mots de Kevin Bright peuvent sembler durs aux fans de Joey Tribbiani. Cependant, pour sa défense, l’intrigue de Joey était, eh bien, ennuyeuse. Les nouveaux personnages, comme la sœur de Joey Gina et son neveu Michael, n’étaient tout simplement pas très intéressants. Gina était coiffeuse et Michael était un gamin ringard. Cela ne fait pas exactement une télévision fascinante. N’en déplaise aux acteurs, qui ont fait de leur mieux avec les scripts qui leur ont été donnés, mais Joey aurait pu être un spectacle beaucoup plus branché et piquant. Si seulement le réseau avait pris une page du livre d’Entourage pour célibataires et avait donné à Joey le style de vie amusant de LA qu’il méritait.