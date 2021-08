Le producteur exécutif de WWE 2K22 discute du retard du jeu et déclare que les serveurs des jeux précédents resteront actifs

Dans une série de messages sur Twitter, le producteur exécutif de WWE 2K22, Patrick Gilmore, a parlé de la décision de reporter WWE 2K22 à mars et de reporter toute autre annonce jusqu’en janvier.

Il a écrit : « J’ai entendu des inquiétudes concernant le silence de la WWE2K22 jusqu’en janvier. Le défi est que la création de mises à jour comme la bande-annonce #SummerSlam nécessite le soutien du développement, et nous essayons de rester complètement concentrés sur la création du meilleur jeu possible. Juste pour rassurer tout le monde que nous allons continuer à prendre en charge les services en ligne pour WWE2K20 et WWE2K19 jusqu’à la sortie de WWE2K22 en mars ! Road to Glory et MyPlayer PPV Tower dans WWE2K20 prendront fin le 26 septembre. La messagerie dans le jeu est automatisée et peut être incorrecte… Nos équipes marketing et communautaires soutiennent à 1000% notre objectif de développement. Aucune promesse, mais nous parlons de moyens de partager davantage nos progrès pour vous tenir tous au courant, vous n’aurez donc pas à attendre l’année prochaine pour en savoir plus.

