Le producteur exécutif d’Overwatch, Sonny, dernier grand nom à quitter Blizzard

Le géant américain des jeux Blizzard a perdu un autre développeur de premier plan à Chacko Sonny.

Tel que rapporté par Bloomberg, le producteur exécutif de la franchise Overwatch et vice-président de Blizzard quitte l’entreprise après cinq ans. Avant cela, Sonny a occupé des postes au Beachhead Studio d’Activision, à Sony Santa Monica et à Savage Entertainment.

“Chacko Sonny quitte Blizzard pour prendre un congé après 5 ans de service”, a déclaré un représentant de Blizzard.

“L’équipe Overwatch profonde et talentueuse fait d’excellents progrès sur Overwatch 2, et grâce à leur travail acharné, le jeu est en phase finale de production. Nous en partagerons plus lors de la grande finale de l’Overwatch League plus tard ce mois-ci.”

Sonny est le dernier départ très médiatisé de Blizzard. Plus tôt cette année, le directeur d’Overwatch, Jeff Kaplan, a quitté l’entreprise.

Son départ intervient également dans le sillage d’Activision Blizzard étant l’ombre d’un certain nombre de controverses. L’entreprise est poursuivie par le département californien pour l’emploi et le logement équitables dans un procès qui allègue une culture de travail toxique.

Pendant ce temps, le géant de l’édition fait également l’objet d’une plainte auprès du National Labor Relations Board du syndicat Communications Workers of America. Comme si cela ne suffisait pas, il y a la petite affaire d’Activision Blizzard qui fait l’objet d’une enquête par la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

