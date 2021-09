Le producteur Kenichiro Tsukuda dit qu’il va faire une suite de Daemon X Machina

in

Marvelous First Studio veut faire une suite à Daemon X Machina – en fait, le producteur Kenichiro Tsukuda a presque annoncé une suite au jeu. Mais ne vous y attendez pas de sitôt.

“Bien que ce ne soit pas vraiment une annonce, j’aimerais faire une déclaration forte alors que nous terminons ici que nous allons faire une suite – un” 2 “”, a déclaré Tsukada lors de la diffusion en direct du 2e anniversaire du jeu. Tsukuda lui-même est motivé, mais a déclaré que l’équipe de First Studio avait besoin de temps pour les tests afin de réfléchir à la suite.

Tsukada a déclaré qu’il souhaitait amener de nouveaux employés à bord du studio et que l’industrie du jeu étant en constante évolution au fil du temps, il se demande quelle direction il devrait prendre. Il a fait la déclaration d’une suite à Daemon X Machina, mais cela va prendre un certain temps avant qu’il ne sorte.

Dans notre critique de Daemon X Machina, Steve Watts a écrit: “Le potentiel manqué de l’histoire et les problèmes mineurs avec les combats mech-vs-mech et les chargements multijoueurs font que Daemon X Machina est juste en deçà de son potentiel, mais la base est solide. Comme un package total, c’est à la limite de la grandeur ; il fallait juste un peu plus de temps pour bricoler en magasin.”

Espérons que First Studio prendra le temps nécessaire pour créer une suite qui s’appuie sur le premier jeu tout en remédiant à ses lacunes.

Daemon X Machina a été lancé pour la première fois sur Nintendo Switch en septembre 2019. Il est ensuite sorti sur Steam en février 2020. Marvelous a même collaboré avec CD Projekt Red pour le DLC crossover The Witcher 3: Wild Hunt et a amené Geralt et Ciri à Daemon X Machina.

