Le producteur montre sur Tik Tok que les fraises sont arrosées d’eau noire – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Avez-vous déjà mangé des fruits non lavés ? Au Mexique c’est toute une culture que d’abord il faut laver sa nourriture ou la faire cuire ; cependant, dans certaines parties du monde, les gens mangent la nourriture telle quelle. Un producteur national a expliqué pourquoi ils sont désinfectés, et c’est qu’ils sont irrigués avec des eaux usées ; oui, celui avec les égouts et les toilettes.

Cela a été annoncé au moyen d’une vidéo dans laquelle a répondu le youtubeur russe qui vit au Mexique, Ale Ivanova, qui affirme avoir eu un “choc culturel” lorsqu’il a voulu manger des fraises au Mexique, qu’il venait d’acheter et qu’il venait directement d’acheter. de l’emballage. “Depuis, je le fais toujours (les désinfecter), mais je ne sais pas pourquoi”, a-t-il clôturé sa vidéo.

C’est ainsi que l’utilisateur @ dr.bellopoarch est arrivé, qui a expliqué que le problème est que les fraises irriguent avec des eaux usées, c’est-à-dire avec de l’eau provenant des toilettes, des égouts, etc., il peut donc y avoir des bactéries et d’autres types d’agents nocifs pour santé.

“Laisse-moi t’expliquer. Les fraises sont généralement arrosées avec de l’eau noire, c’est-à-dire avec des ‘dents de maïs popodrilo’ », plaisante le tiktoker.

