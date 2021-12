Le producteur principal de Chris Cuomo à CNN inculpé pour crime dégoûtant – RedState

En tant qu’écrivain chez RedState, je ne suis évidemment pas un grand fan du « nom le plus fiable dans l’actualité ». Les antécédents de CNN en matière de préjugés politiques manifestes, de faute professionnelle et de faux reportages purs et simples pourraient remplir de nombreux volumes. Mais ce qui ne fait qu’empirer les choses, c’est l’attitude de supériorité imméritée que les dirigeants et les hôtes du réseau suintent de chaque fibre de leur être.

CNN est même assez effronté pour avoir une division entière de l’information, dirigée par Brian Stelter, qui existe simplement pour jeter des pierres à Fox News. Mais la bûche à leurs propres yeux a la taille d’un séquoia, comme en témoigne le récent scandale impliquant Chris Cuomo.

Après que son frère a été accusé de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle, Chris Cuomo est passé à l’action, utilisant ses relations avec les journalistes non seulement pour aider à la dissimulation, mais pour essayer activement de détruire la réputation de ceux qui dénonçaient Andrew Cuomo. Ce n’est qu’après que la situation est devenue absolument intenable, y compris une allégation de harcèlement sexuel contre Chris Cuomo lui-même, que CNN a finalement coupé l’appât.

Maintenant, de nouvelles preuves de la toxicité de l’environnement de CNN sont apparues. L’un des anciens producteurs principaux de Chris Cuomo, John Griffin, a été inculpé pour avoir abusé sexuellement d’une fillette de neuf ans et en avoir soigné d’autres.

John Griffin, producteur principal de @ChrisCuomo à CNN, a été inculpé pour avoir abusé sexuellement d’une fillette de 9 ans.https://t.co/pqzy4JxNjh pic.twitter.com/A1OzSSSP2m – Phil Kerpen (@kerpen) 11 décembre 2021

Note à Brian Stelter et Oliver Darcy : Peut-être que ce que Tucker Carlson a dit hier soir qui a offensé votre sensibilité n’est pas si important comparé à ça ? C’est peut-être le genre de scandale dégoûtant dans les médias qui mérite en fait la première place dans ce bulletin que vous publiez ?

CNN l’ignorera largement, cependant, car c’est ce qu’ils sont devenus – un réseau d’extrême gauche discrédité qui préfère l’odeur de ses propres pets au nettoyage de la corruption en son sein. Après tout, ce qui compte vraiment, c’est que Jim Acosta jure à plusieurs reprises sur Fox News à l’antenne, n’est-ce pas ? Rappelez-vous que même lorsque Chris Cuomo a quitté le réseau en disgrâce, Don Lemon a chanté ses louanges à l’antenne. Cela devrait vous donner une idée de la façon dont les choses sont hors de contrôle là-bas. Les détenus dirigent l’asile, et cela conduit à des résultats horribles.

Je ne sais pas comment Jeff Zucker continue à garder son travail après ça. Ce n’est pas comme si CNN réussissait bien dans les cotes d’écoute sous sa direction. Ils se situent constamment à un tiers éloigné des deux autres grands réseaux d’information câblés. Et franchement, même si CNN était au sommet, cela n’excuserait pas de permettre que ce genre de choses se produise sous la direction de Zucker.

Les têtes doivent rouler là-bas, et peut-être qu’avec la reprise de Discovery l’année prochaine, elles le feront enfin.