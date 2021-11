Le producteur Sean Garrett dit qu’il travaillerait à nouveau avec Britney Spears

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Britney Spears a déjà une option pour un partenaire de collaboration si elle se replonge dans la musique, et c’est Sean Garrett … qui nous dit qu’il est déprimé, mais aussi un peu hésitant.

Nous avons parlé au producteur de musique vétéran qui a déjà travaillé avec Brit – sans parler d’une tonne d’autres artistes avec lesquels il a fait des tubes remontant aux années 2000 – et il est prêt pour le deuxième tour.

Sean et Britney ont travaillé ensemble dans le passé, notamment sur sa chanson « Toy Soldier », qu’il a produite… ainsi que sur sa chanson « Kiss You All Over ».

Avec cette histoire, Sean est prêt à entrer dans un studio avec elle – mais regardez le clip, car il est définitivement prudent de s’engager pleinement … pour une bonne raison.

Le fait est que SG est bien conscient que Britney est en train de goûter à nouveau à la liberté pour la première fois depuis longtemps après le juge a mis fin à sa tutelle, et cela semble être au premier plan de son esprit.

Sean dit que si elle est stable et se sent prête à enregistrer à nouveau … cela ne le dérangerait pas de se connecter pour de nouveaux morceaux – mais il semble presque plus intéressé de savoir si elle est mentalement prête.

Lire du contenu vidéo

11/12/21 TMZ.com

TMZ a cassé l’histoire… Britney l’a dit clairement, elle veut enregistrer à nouveau, mais n’a toujours pas choisi de producteur ou d’auteur-compositeur avec qui travailler.

Sean jette son chapeau sur le ring, mais offre également à Brit quelques conseils au-delà du stand… notamment sur la gestion de ses fonds.