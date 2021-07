Le produit Mercadona le plus convoité par les athlètes est déjà en vente dans toute l’Espagne | Vie

Mercadona a écouté les consommateurs et, après quelques semaines d’attente, le produit le plus désiré par les athlètes et les amoureux d’une vie saine est désormais en vente dans les supermarchés de toute l’Espagne.

Si vous êtes un client régulier de Mercadona, vous devez déjà savoir que la chaîne de supermarchés Juan Roig effectue généralement des tests initiaux avant d’introduire de nouveaux produits de ses marques propres. De cette manière, l’entreprise peut vérifier la réception des articles par les consommateurs et décider de les lancer au niveau national.

Il y a quelques semaines, un produit Mercadona destiné aux athlètes et aux amateurs de fitness et de vie saine est devenu viral. On parle de la poudre d’arachide dégraissée, un nouveau produit de la gamme d’aliments riches en protéines d’Hacendado qui est devenu viral et a fait sensation il y a quelques semaines.

Initialement, la poudre d’arachide dégraissée à haute teneur en protéines de Mercadona n’était en vente que dans quelques magasins sélectionnés. Lorsque les consommateurs l’ont découvert via les réseaux sociaux, beaucoup étaient intéressés à savoir quand il atteindrait d’autres zones géographiques, et il est enfin disponible dans toute l’Espagne.

L’arachide dégraissée en poudre de Hacendado est de la farine d’arachide à base d’arachides grillées dégraissées. Il se distingue par la réduction significative des matières grasses, qui contiennent 70% de moins que les arachides grillées et ont une teneur élevée en protéines.

Si vous regardez les informations nutritionnelles, la portion de 30 grammes de produit fournit 14 grammes de protéines, 125 kilocalories, 4 grammes de matières grasses et 6,3 grammes de glucides. Ces valeurs en font un aliment idéal pour les sportifs et les amateurs de fitness, qui peuvent l’ajouter dans les yaourts et les boissons ou l’utiliser comme farine pour les pâtisseries.

Les consommateurs trouvent ce produit particulièrement intéressant car la farine d’arachide de marques spécialisées est plus chère que la poudre d’arachide dégraissée de Mercadona.

La chaîne valencienne vend ce produit en paquet de 200 grammes au prix de 3 euros, Et vous pouvez l’acheter à la fois dans les établissements physiques et dans la boutique en ligne.

La farine d’arachide dégraissée de Mercadona rejoint la gamme de produits + Protéines de Hacendado, dans lequel on peut trouver d’autres aliments protéinés comme le lait, la gélatine, le dessert lacté ou le yaourt liquide.