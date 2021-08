Le produit mystère de Google passe par FCC

in

C. Scott Brown / Autorité Android

Un mystérieux produit Google vient de passer par la FCC. La liste le qualifie de « appareil de diffusion en continu sans fil ». Serait-ce un nouveau produit Chromecast ou Stadia ? Ce n’est certainement pas un smartphone, mais votre supposition est aussi bonne que la nôtre pour le moment.

La possibilité la plus évidente est un nouveau Chromecast. Le Chromecast avec Google TV a été lancé à peu près à la même époque l’année dernière, il est donc possible qu’une suite ou une légère modification de cet appareil soit en cours. Cependant, le numéro de modèle de ce produit mystérieux de Google – GJQ9T – ne ressemble à aucun Chromecast existant.

Il est également possible qu’il s’agisse d’un nouveau produit Stadia. Peut-être s’agit-il d’un appareil non Chromecast strictement réservé à Stadia ? Peut-être qu’il sera fourni avec des contrôleurs Stadia au lieu d’un Chromecast Ultra ou d’un Chromecast avec Google TV ? C’est certainement possible.

Il peut également s’agir d’un appareil de marque Nest. Cependant, cela semble la possibilité la moins probable puisque Google vient d’annoncer toute une série de produits Nest, de sorte qu’il n’en aurait probablement pas un autre si tôt.

Consultez par vous-même la liste FCC liée au mystérieux produit Google et faites-nous part de vos théories dans les commentaires !