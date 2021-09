Le produit négocié en bourse de Tron sera coté sur la plus grande bourse d’Europe

La plateforme de blockchain ouverte TRON (TRX) rejoindra le fonds commun de placement VanEck dans le cadre d’une prochaine cotation à la bourse allemande Deutsche Börse.

Le nouveau produit est un billet négocié en bourse (ETN) appelé VanEck Vectors TRON ETN (VTRX). Il fera ses débuts sur la plus grande salle de stockage d’Europe demain, avec une nouvelle expansion prévue à Zurich, Paris et Amsterdam.

Le protocole TRON (TRX) a été fondé en 2017 par l’entrepreneur technologique sino-américain Justin Sun, et vise à permettre aux créateurs de contenu de vendre directement à leurs consommateurs.

Martijn Rozemuller, PDG de VanEck Europe, explique la motivation de l’entreprise pour établir le partenariat TRON.

“Ethereum continue de gagner en popularité, mais des plates-formes plus jeunes telles que TRON offrent également de nombreux avantages, tels que des coûts de transaction inférieurs ou des processus plus rapides, et en les ajoutant à leur portefeuille, un investisseur augmente la diversification, ce qui réduit le risque global.”

Avec la nouvelle liste TRON, VanEck disposera de trois ETN cryptographiques différents sur la Deutsche Börse, dont un pour Polkadot (DOT) et un autre pour Solana (SOL). La société possède également des ETN Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) qui se négocient sur d’autres bourses européennes.

TRX se négocie actuellement à 0,094872 $ au moment de la rédaction, en baisse de 10 % sur la journée selon CoinGecko, dans le cadre d’une baisse globale qui a affecté le marché de la cryptographie.

