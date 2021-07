Le produit pour les amateurs de thé qui déferle sur Mercadona cet été | Vie

Un produit pour les amateurs de thé déferle sur Mercadona cet été. Il se distingue par sa facilité de préparation et de transport et son prix très économique.

Quand l’été arrive, on a envie de boire des boissons fraîches pour lutter contre les températures élevées. Pour cette raison, à cette période de l’année, il est très courant d’ajouter des glaçons aux boissons que nous buvons chaudes en hiver, comme le café et le thé.

Il y a quelques jours, nous parlions des cafés froids Hacendado, l’un des produits qui balaie Mercadona parmi les amateurs de café.

Mais ce n’est pas le seul article d’été qui réussit dans la chaîne de supermarchés valenciens : Une autre boisson fraîche fait également sensation chez les consommateurs.

On parle de thés solubles de Mercadona, qui se distinguent par être très faciles à préparer et à transporter afin que vous puissiez les emmener où vous voulez. Il s’agit de un soda au thé instantané Il se présente sous forme de sachets, il suffit donc d’ajouter de l’eau, et c’est tout.

Thé soluble de Hacendado est disponible en deux saveurs : thé au citron et thé à la pêche. Ses ingrédients comprennent l’extrait de thé noir et le jus ou la pulpe de fruits en poudre. De plus, aucune des deux saveurs ne contient de sucre et il n’apporte que 2 calories pour 100 ml.

Comme nous l’avons dit, sa préparation est on ne peut plus simple. Il est recommandé de mélanger une enveloppe avec un demi-litre d’eau, mais chaque personne peut varier la quantité d’eau selon ses goûts pour obtenir une boisson au goût plus ou moins intense.

Par conséquent, si vous voulez déguster un délicieux thé froid n’importe où, vous n’avez même pas besoin d’emporter la bouteille avec vous : il vous suffit d’emporter un sachet et de le mélanger avec l’eau que vous achetez sur le pouce.

Vous pouvez trouver le soda au thé glacé de Mercadona dans l’un des plus de 1 600 supermarchés disponibles en Espagne, ainsi que dans la boutique en ligne. Il est vendu dans un coffret contenant 12 enveloppes au prix de 1,30 euros.