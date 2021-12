Le produit que vous ne devriez jamais utiliser pour nettoyer la salle de bain selon cette vidéo virale TikTok | Vie

Une professionnelle du nettoyage a réalisé une vidéo sur TikTok où elle recommande de ne jamais utiliser d’eau de javel pour nettoyer la salle de bain si on ne veut pas faire de dégâts.

Le nettoyage n’est généralement pas l’activité la plus amusante au monde. La paresse et le fait de se mettre à fond dans la saleté ne nous intéressent généralement pas, mais nous devons nettoyer si nous voulons que tout soit brillant.

Il ne peut en aucun cas être nettoyé, il faut savoir comment le faire et quels produits utiliser. L’un des endroits les plus difficiles à nettoyer est la salle de bain car il faut être prudent, utiliser des gants et des produits chimiques qui peuvent être nocifs.

Comme pour tout, il y a quelqu’un qui sait le faire mieux que nous et de TikTok ils nous montrent dans cette vidéo les meilleures façons de nettoyer notre salle de bain.

Le compte est @thebigcleanco, où Kacie nous montre comment faire, un compte qui accumule des millions de likes en raison de l’éducation et de l’utilité de ses conseils.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo TikTok, le nettoyage de la salle de bain a ses miettes. Il nous y apprend quels sont les produits avec le pH le plus élevé et le plus bas, déconseillant l’utilisation du citron dans l’équation, entre autres. Beaucoup utilisent cet agrume pour son pouvoir dégraissant, mais le professionnel nous dit que n’importe quel produit sera meilleur.

Bien que le produit le plus déconseillé pour le nettoyage de la salle de bain soit l’eau de Javel, un produit très puissant qui enlèvera toutes les saletés, mais aussi peut enlever le silicone qui empêche l’eau de s’infiltrer dans les joints de la paroi de douche, de la baignoire ou du lavabo.

L’utilisation régulière d’eau de Javel endommagera progressivement le silicone et peut éventuellement entraîner des fuites d’eau et de l’humidité.

Il y a de meilleures façons de le faire

En remplacement, tiktoker recommande d’utiliser du liquide vaisselle de type Fairy pour éliminer la saleté des joints en silicone dans la salle de bain, car il a un pH neutre très similaire à celui de l’eau.

Le pouvoir dégraissant du lave-vaisselle à main le rend adapté au nettoyage de nombreuses pièces de la maison, donc dans la salle de bain il fonctionnera parfaitement.

En cas d’humidité ou de moisissure tenaces, l’alternative est un mélange de peroxyde d’hydrogène et de bicarbonate appliqué avec un petit pinceau.