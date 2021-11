Le professeur de Barcelone accusé d’agression sexuelle refuse de témoigner devant le juge

16/11/2021 à 14:34 CET

JG Albalat / Guillem Sánchez

Malgré le fait qu’il raconte dans son journal intime des allégations d’agressions sexuelles sur ses élèves, comme le révèle EL PERIÓDICO, un journal appartenant au même groupe de communication que ce média, l’enseignant et ancien entraîneur de football de La Salle Bonanova, Víctor PG, a a refusé de témoigner ce mardi devant le juge d’instruction d’une de ces affaires, celle du juge GCG Miguel Ángel Tabares Cabezón a officiellement communiqué l’acte d’accusation en personne, ayant trouvé des preuves contre lui. ETL’accusé pouvait réfuter les accusations et témoigner à nouveau, mais il n’a pas. Il y a une autre affaire dans un autre tribunal contre l’éducateur pour des abus sexuels antérieurs présumés pendant son temps en tant qu’enseignant à l’école mondiale Viaró à Sant Cugat (de l’Opus Dei).

Dans l’acte d’accusation, le juge Tabares déclare que Víctor P., entre 2010 et 2012, alors qu’il était âgé de 12 à 14 ans, a agressé sexuellement la victime, l’a battue, l’a menacée d’un arme blanche, il l’a puni « gratuitement & rdquor; et l’a humilié par sa parole. Le magistrat considère qu’il aurait commis un délit d’agression sexuelle sur un ancien élève et ancien joueur du club, GCG, devenu son beau-fils en raison de la relation sentimentale qu’il a établie avec sa mère.

Agressions sexuelles et humiliations répétées

GCG, désormais majeur, a dénoncé que Víctor PG l’avait forcéou « très répété » se masturber en sa présence, pendant qu’il faisait de même. Mais à d’autres moments, c’est l’accusé lui-même qui lui a fait une pipe, l’a touché sur tout le corps, notamment les fesses, et « lui aurait demandé d’avoir des relations sexuelles complètes & rdquor;, souligne dans l’acte d’accusation. Dans sa plainte , la victime a précisé les coups, menaces et humiliations que l’institutrice lui a proférées. dans diverses maisons familiales et en voyage& rdquor;, souligne le togado.

Les rapports médico-légaux indiquent que l’accusé «puni ou humilié& rdquor; au mineur que ses demandes aient été satisfaites ou non. Le juge souligne que le récit de GC G « est crédible » en raison de « sa clarté, sa spontanéité, sa logique et sa cohérence » et, par conséquent, constitue « une preuve suffisante » pour poursuivre l’affaire contre Víctor PG. L’enseignante a toujours nié les agressions sexuelles.