Le professeur de l’Université George Mason qui a contesté le mandat Vaxx s’exprime sur le virus 10z

Le professeur de l’Université George Mason, Todd Zywicki, n’est pas un jeu d’enfant pour les politiques anti-science COVID-19. Zywicki a une immunité naturelle contre le virus, et grâce à son propre travail acharné et à celui de son équipe juridique, Zywicki a obtenu une exemption médicale du mandat de vaccin de son employeur. Il a également créé un plan pour que d’autres puissent éventuellement emboîter le pas.

Zywicki s’est battu et a été récompensé

L’Université George Mason (GMU) a tenté de pénaliser Zywicki pour posséder le «mauvais type» d’immunité au COVID, mais il ne l’avait pas. En tant que professeur de droit commençant sa 24e année d’enseignement dans la plus grande université publique de quatre ans de Virginie, Zywicki bénéficie d’une immunité naturelle solide et bien documentée contre le COVID, car il a déjà contracté et s’est complètement remis du virus l’année dernière.

“Mon immunologiste dit que mon niveau d’anticorps est comparable à celui de quelqu’un qui a été vacciné”, a déclaré Zywicki au Federalist. “La science est assez claire que … l’immunité naturelle est au moins aussi efficace que les vaccins les plus efficaces, ce qui signifie 90-95%, ce que Pfizer et Moderna prétendent avoir, clairement plus efficace qu’un vaccin moins efficace comme Johnson & Johson, qui n’est que de 66 pour cent. Et ce n’est même pas… une discussion sérieuse pour savoir si c’est plus protecteur que Sinovac et Sinopharm.

Des études cliniques de la Cleveland Clinic, d’Israël et d’Angleterre appuient ces affirmations. L’immunité naturelle est une défense puissante et durable contre COVID, et Zywicki a déclaré qu’elle « protège contre un plus grand nombre de variantes » que les vaccins sur le marché. La protection offerte par les vaccins serait en train de s’affaiblir et les infections à percée se propagent à l’échelle mondiale.

Lorsque GMU a tenté de contraindre Zywicki à se faire vacciner de toute façon, il a demandé à ses avocats de la New Civil Liberties Alliance de porter plainte contre GMU en son nom. Zywicki a également critiqué le vaste mandat de vaccin de son employeur via un éditorial du Wall Street Journal, dans lequel il a fait valoir qu’« il n’y a aucune justification à une violation coercitive de [his] autonomie corporelle.

Grâce à sa volonté de défendre ses convictions, Zywicki lui-même n’aura pas à se faire vacciner cet automne, il ne fera pas l’objet de mesures disciplinaires et il pourra tenir des heures de bureau et assister à des événements en personne. Zywicki doit maintenir six pieds de distance avec les autres et se faire tester pour COVID sur une base hebdomadaire, ce qui signifie qu’il y a toujours des conditions attachées à son “exemption médicale”.

GMU oblige ceux qui ont une immunité naturelle à obtenir le jab

Pour une raison quelconque, la science ne suffit pas pour GMU. “Étrangement, malgré des preuves scientifiques solides, le GMU continue de refuser de reconnaître que la vaccination contre le Covid-19 est médicalement inutile pour TOUS les étudiants, les professeurs et le personnel dont l’immunité acquise naturellement a été démontrée par des tests d’anticorps”, a déclaré l’équipe juridique de Zywicki dans un communiqué de presse.

Zywicki a déclaré que selon la politique générale de son employeur, les employés qui ne bénéficient pas d’exemptions religieuses ou médicales doivent se faire injecter un vaccin approuvé par l’Organisation mondiale de la santé.

Comme l’a dit Zywicki, les employés qui reçoivent les «vaccins chinois de mauvaise qualité tels que le vaccin Sinovac, dont l’OMS a conclu qu’il n’était efficace qu’à 51% pour prévenir les maladies symptomatiques, et le vaccin Sinopharm, qui a si mal fonctionné que certains pays sont systématiquement revacciner leurs populations avec des options de meilleure qualité », répondent aux exigences vaccinales de GMU. Mais à moins de bénéficier d’une exemption, les employés de GMU bénéficiant d’une immunité naturelle ne répondent pas à ces exigences.

Ce n’est pas de la science-fusée

Après que Zywicki ait eu le zona ce printemps, il a eu une révélation. « Quand j’ai récupéré… j’ai dit à mon médecin… OK, maintenant que je suis guéri du zona, devrais-je me faire vacciner contre le zona ? » se souvint-il. “[My doctor] m’a regardé, et… il pensait en quelque sorte, comment quelqu’un d’aussi stupide que toi pourrait-il être professeur de quoi que ce soit ? … Il a dit, comme s’il parlait à un jardin d’enfants : « Eh bien, non, vous ne vous faites évidemment pas vacciner contre un virus juste après vous être remis du virus. »

« Il dit : « Regardez, voici vos niveaux d’anticorps [for] le virus du zona. Vous êtes protégé contre la réinfection par le virus du zona pendant longtemps. Et puis il a dit: “Et si vous vous faites vacciner, vous avez un risque très élevé d’hyper-enflammer votre système immunitaire”, a poursuivi Zywicki. «Je suis sorti de son bureau et je me suis dit, COVID est aussi un virus. Et j’ai eu le COVID. Je devrais savoir quel est mon taux d’anticorps. … Je devrais découvrir s’il est nécessaire et sans danger pour moi de me faire vacciner.

Zywicki a rapidement conclu qu’il ne devrait pas recevoir le vaccin COVID. « Ce n’est vraiment pas si compliqué. … Alors quel est le contre-argument ? … [T]il n’y a pas de contre-argument », a déclaré Zywicki.

Les politiques à taille unique sont « vicieuses »

Zywicki a déclaré que ceux qui possèdent une immunité naturelle ont été largement exclus des essais cliniques de vaccins, ce qui signifie que toute affirmation concernant la sécurité de la vaccination des personnes dotées d’une immunité naturelle est principalement spéculative. Zywicki a également déclaré : « Les preuves cliniques ont suggéré que les survivants du COVID souffrent d’effets secondaires plus fréquents et plus graves de la vaccination que ceux qui n’ont jamais été infectés », probablement parce que leur système immunitaire sain est sujet à une hyper-inflammation.

“C’est irresponsable, c’est vicieux, de forcer les étudiants qui se sont remis de COVID à aller ensuite se faire vacciner”, a déclaré Zywicki. «Nous savons que le risque de base est vraiment, vraiment faible. … C’est déjà une question ouverte de savoir si … le rapport risque-bénéfice pour une personne plus jeune est même logique, compte tenu de son faible risque de base. … Maintenant, ajoutez à cela, ils ont non seulement le risque de base, ils ont en fait contracté le COVID et se sont rétablis et ils ont une immunité naturelle. C’est aussi proche de l’épreuve des balles que vous ne pourrez jamais le trouver. »

De plus, Zywicki a déclaré que “plus vous êtes jeune, plus vous êtes susceptible … d’avoir une réaction indésirable grave à la vaccination”.

“Et donc la leçon ici est claire”, a poursuivi Zywicki. « C’est complètement mal pour quelqu’un comme moi de se faire vacciner… après [developing] immunité naturelle. … Mon immunité est durable [and] plus résistant », a-t-il souligné. “[And] en ce qui concerne les collégiens… c’est littéralement malade de faire ça à des collégiens qui ont une immunité naturelle pour les faire… se faire vacciner sans discernement.

L’établissement a son propre programme

“L’establishment américain a décidé, pour une raison quelconque, [that] c’est l’ordre du jour qu’ils veulent faire avancer. Et ils vont l’imposer aux gens, aux entreprises, aux universités – les politiciens démocrates vont le faire », a réfléchi Zywicki.

Alors que les démocrates continuent de faire pression sur les mandats de vaccination, plus de 700 collèges et universités américains ont déjà franchi cette étape. L’Université de Virginie a désinscrit 238 de ses étudiants quelques jours avant la reprise des cours, car ils n’étaient pas conformes aux exigences de l’université en matière de vaccins. Pendant ce temps, d’innombrables entreprises forcent de la même manière leurs employés à recevoir le jab. Grâce au maire démocrate Bill de Blasio, la ville de New York est récemment devenue la première grande ville américaine à annoncer des plans de ségrégation médicale via des passeports vaccinaux.

“La communauté de la santé publique est maintenant complètement compromise”, a déploré Zywicki. «En termes de diffusion d’informations fausses conçues pour ce faire, nous connaissons tous la censure en cours des personnes qui souhaitent parler des effets secondaires des vaccins. … Les gens se sentent écrasés sous le volant, [they feel] que toute la machine ne fait que broyer dessus.

“Les revues médicales suppriment et refusent maintenant de publier des études de très, très haute qualité qui ne correspondent pas au récit qu’elles veulent promouvoir, à savoir les vaccinations de masse aveugles”, a déclaré Zywicki. « Les sociétés médicales et l’establishment menacent maintenant de retirer les licences des médecins qu’ils considèrent comme diffusant de la désinformation sur les vaccins. … Nous parlons d’un système de contrôle et de censure auquel toutes ces institutions viennent de s’aligner.

L’administration Biden est également de la partie. Le chirurgien général américain Vivek Murthy a récemment publié un rapport encourageant Facebook, Twitter et d’autres à pénaliser, censurer et surveiller les dissidents COVID qui font la promotion de commentaires que l’establishment considère comme de la « désinformation ».

Plus tôt cette année, Facebook aurait supprimé des publications et des commentaires exprimant des doutes sur le vaccin contre le coronavirus. Pendant ce temps, Twitter a fait taire une vidéo montrant une mère discutant des réactions indésirables de sa fille à la [Pfizer] tirer.

Par conséquent, il est difficile pour les gens d’obtenir des informations correctes. Confronté à une machine qui censure les recherches scientifiques et fait sans cesse la promotion des vaccins, Zywicki a déclaré : « La plupart des gens n’ont tout simplement pas les moyens de comprendre cela.

Les Américains sont affamés de vérité et de souffrance. “Il y a des millions d’Américains en ce moment … avec une immunité naturelle [who] sont fondamentalement obligés de choisir entre une procédure médicale inutile, à risque élevé, qui ne leur apportera aucun avantage par rapport à … perdre leur emploi », a déclaré Zywicki. “Et je pense que c’est vraiment tragique et scandaleux qu’il y ait tant de gens qui sont si insensibles et cavaliers au sujet de la santé et du bien-être des autres, qu’ils ne regardent même pas la science, la science complètement convaincante ici et traitent leur employés, leurs étudiants, quels qu’ils soient, avec dignité et respect, et permettre à ces personnes de consulter leur médecin comme je l’ai fait, et de décider quelle est la bonne chose à faire lorsqu’il est clair que l’immunité naturelle est aussi bonne que l’immunité vaccinale.

La lutte pour les politiques fondées sur la science n’est pas terminée

Zywicki est soulagé par son exemption médicale, mais il soutient que la lutte n’est pas terminée. Pendant ce temps, la New Civil Liberties Alliance « continue d’explorer un litige contre GMU ». Et il accueille favorablement les contributions «d’autres sur les campus universitaires publics de Virginie – en particulier des professeurs titulaires – qui ont naturellement acquis une immunité soutenue par des tests d’anticorps et dont les écoles ignorent de la même manière les faits scientifiques entourant l’immunité naturellement acquise.»

“Je parle au nom de dizaines de millions d’Américains dans les mêmes circonstances que moi, et j’appelle les dirigeants de tout le pays à développer des approches humaines et fondées sur la science, par opposition à des politiques uniformes”, a souligné Zywicki.