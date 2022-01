Alors que la semaine 17 de la saison de la NFL est en cours, profitons de l’occasion pour pointer et rire du professeur fou qui a lancé une diatribe sur Twitter mardi contre l’entraîneur bien-aimé de la NFL devenu animateur John Madden pour avoir contribué à la déshumanisation des athlètes noirs et « la violence glamour » en prêtant son nom à la série classique « Madden » de jeux vidéo pro-football via EA Sports.

Le Dr Andrew McGregor enseigne au Dallas College, un collège communautaire du pays des Cowboys. Nous n’intégrerons pas de tweet, simplement parce que….McGregor a bloqué le compte Twitter NewsBusters et mon compte Twitter.

J’ai beaucoup d’opinions sur John Madden. La création du jeu vidéo Madden n’a pas été un grand développement pour les États-Unis Cela a encore plus glorifié la violence et déshumanisé les athlètes noirs, aidant à établir un cosplay de plantation qui s’est aggravé à l’ère du football fantastique. – Dr Andrew McGregor (@admcgregor85) 29 décembre 2021

Le jeu vidéo a éloigné la réalité du sport violent des fans et a transformé les comportements humains en chiffres et simulations artificiels. Il glorifiait les athlètes, utilisant leur nom à des fins lucratives tout en encourageant les fans à ne pas tenir compte de l’humanité. Madden a construit une plantation numérique. – Dr Andrew McGregor (@admcgregor85) 29 décembre 2021

C’était un fil fou. Il a ajouté : « À chaque moment de sa carrière – entraîneur, annonceur, producteur de jeux vidéo – Madden a profité du travail athlétique noir et a glorifié la violence inhérente au jeu. »

Il a terminé le fil avec « Lorsque toute votre vie est basée sur l’expansion et le profit de l’un des jeux les plus violents et les plus exploiteurs, la vénération n’est pas exactement quelque chose que vous méritez. »

McGregor a été sans cesse moqué par Twitter conservateur (et pro-NFL), et ce tweet a été identifié et diffusé :

Le faux s’agenouiller est exactement le genre de jeu que j’aurais utilisé contre mon frère à Madden. Cela aurait parfaitement complété mon faux botté de dégagement. @mDmcgregor – Dr Andrew McGregor (@admcgregor85) 28 décembre 2017

Robert Schmad de Campus Reform a noté que ce rythme de course et de sport est une obsession de McGregor.

Dans l’un de ces articles de blog, McGregor écrit que l’acceptation des athlètes minoritaires « fait partie d’une renégociation constante née des notions de respectabilité de la fin du XIXe siècle liées à une hiérarchie raciale suprémaciste blanche endémique à la culture anglo-américaine qui est ancrée dans notre société, institutions politiques et sportives. …McGregor affirme également que tout pouvoir que les minorités raciales peuvent acquérir en pratiquant un sport professionnel «est lié au capitalisme racial – un mélange dévastateur de pratiques capitalistes d’exploitation avec les servitudes de plus en plus innovantes de la suprématie blanche. «

Vous pouvez en voir plus dans l’article de Barstool Sports, intitulé « Est-ce que John Madden prend la pire prise de l’histoire des mauvaises prises? »