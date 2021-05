Le professeur mis en congé pour cette réponse à un étudiant qui a qualifié de “ héros ” de la police (Regarder) ⋆ .

Braden Ellis et professeur anonyme au Cypress College

* Une professeure du Cypress College est en congé après qu’une vidéo Zoom de sa réponse irritable à un étudiant qui a appelé des «héros» de la police est devenue virale.

L’échange a eu lieu lors d’une session en ligne enregistrée et a commencé après que l’étudiant Braden Ellis a donné une présentation sur la culture d’annulation et la police pour un cours sur les communications verbales. Le sujet a semblé être un élément déclencheur pour le professeur, qui l’a défié à plusieurs reprises alors qu’il tentait d’expliquer son soutien aux forces de l’ordre.

Le clip de près de trois minutes de la conversation, que les médias conservateurs et au moins un syndicat de police ont brandi comme un exemple de parti pris libéral, commence après la présentation.

«Je pense que les flics sont des héros et qu’ils doivent avoir un travail difficile», a déclaré Ellis. «Mais nous devons avoir…»

“Tous?” l’interrompit le professeur.

«Je dirais qu’une bonne majorité d’entre eux», a-t-il répondu, notant qu’il y a «de mauvaises personnes dans chaque entreprise».

«De nombreux policiers ont commis un crime atroce et s’en sont sortis et n’ont jamais été condamnés pour aucun de ces crimes», a déclaré l’enseignant.

«Ce n’est pas populaire à dire, mais je soutiens notre police et nous avons de mauvaises personnes, et les personnes qui font de mauvaises choses devraient être traduites en justice. Je suis d’accord avec ça…”

«Ils ne l’ont pas fait.

Ellis a dit qu’il était d’accord avec elle là-dessus.

«Alors, quel est votre résultat final? Vous dites que les policiers devraient être vénérés, considérés comme des héros? elle a demandé.

«Je pense que ce sont des héros, dans un sens», répondit-il.

Le professeur a poursuivi en disant qu’elle ne faisait pas confiance à la police et qu’elle ne les appellerait pas dans une situation d’urgence parce que «ma vie est plus en danger en leur présence».

Regardez l’échange ci-dessous:

Les images virales ont suscité une réponse du plus grand syndicat de police du pays, l’Ordre national fraternel de la police, au cours du week-end.

«Trop d’universités américaines sont devenues des fermes d’endoctrinement où la pensée critique et l’ingéniosité sont étouffées par l’intolérance de professeurs simples d’esprit comme ceux-ci qui ne sont absolument pas disposés à accepter autre chose que leur propre opinion comme un fait», lit-on dans un communiqué tweeté par le syndicat sur Samedi.

C’était un sentiment partagé par Ellis, qui a exprimé sa crainte que les étudiants conservateurs ne puissent pas s’exprimer correctement à l’université.

«Nous devons retrouver l’unité dans notre pays et apprendre à avoir à nouveau des débats civils, à gauche, à droite et au centre», a-t-il déclaré à KTLA. «Nous devons être justes et respectueux de ceux qui nous parlent, de nos autorités et de nos professeurs, et nous devons être doux et respectueux dans nos arguments.»

L’école a publié une déclaration, qui se lit en partie: «Le Cypress College est très fier de favoriser un environnement d’apprentissage pour les étudiants où les idées et les opinions sont échangées. … Tout effort visant à supprimer l’expression libre et respectueuse sur notre campus ne sera pas toléré.

Ellis n’a pas identifié le professeur afin qu’elle puisse avoir l’intimité, mais KTLA a été informée qu’elle était en congé et qu’elle ne reviendrait pas à l’automne.