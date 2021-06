Le professeur prévient que le verrouillage devra peut-être durer après le 19 juillet

in

Le meilleur professeur a averti Sajid Javid que ce serait une « erreur certaine » de commencer à dénouer le verrouillage avant que suffisamment de Britanniques aient été complètement vaccinés.

Le professeur Peter Openshaw, membre du groupe consultatif Nervtag de l’Imperial College de Londres, a déclaré que le gouvernement pourrait retarder le Jour de la liberté le 19 juillet – également connu sous le nom de Terminus Day.

Le professeur Openshaw a déclaré qu’il espérait que M. Javid adopterait une “approche prudente” quelques heures seulement avant que le secrétaire à la Santé ne confirme aux Communes qu’il n’y a aucune raison pour qu’ils ne puissent pas respecter le délai de la Journée de la liberté.

Il a déclaré à Sky News: “Il peut avoir des attitudes différentes, mais j’espère qu’il suivra son prédécesseur et adoptera une approche très prudente, car nous devons augmenter les taux de vaccination avant d’assouplir les restrictions.”

Lorsqu’on lui a demandé si les données du 19 juillet pouvaient être avancées, il a répondu : « Je pense que ce serait une erreur. Nous sommes très chanceux d’avoir eu ce délai de quatre semaines qui permet aux taux de vaccination d’être très élevés et nous permet de recueillir beaucoup plus de données sur la façon dont l’agent Delta se propage.

“Et je pense qu’avancer la date serait une erreur certaine.

“J’espère que cette date, qui bien sûr était considérée comme la première date, est une date provisoire et elle pourrait même être retardée. J’espère que nous n’accélérerons pas cette servitude.

Le nouveau secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a confirmé aux Communes qu’il n’y avait aucune raison pour qu’ils ne puissent pas respecter le délai de la Journée de la liberté

«Il est si important que nous obtenions les taux de vaccination aussi élevés que possible avant d’envisager d’assouplir les restrictions actuelles qui ne maintiennent pas vraiment l’épidémie, vous pouvez voir les chiffres augmenter, malgré les mesures que nous avons en place pour le moment . “

Downing Street a insisté sur le fait que les décisions de lever le verrouillage étaient toujours motivées par des “données et non des dates” malgré les commentaires de Boris Johnson et Sajid Javid à propos du 19 juillet.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: “Nous voulons que cette feuille de route soit irréversible et qu’en adoptant une approche prudente, nous n’aurons pas à reculer en ce qui concerne les mesures de verrouillage.”

Lorsqu’on lui a demandé si la principale priorité de M. Johnson était de sauver des vies ou de lever les restrictions, le porte-parole a déclaré: “L’approche que nous avons adoptée consiste à nous assurer de protéger des vies et des moyens de subsistance.”