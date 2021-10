Le professeur Rutgers suggère qu’elle veut « éliminer » les Blancs

Brittney Cooper, professeure agrégée au département des études sur les femmes, le genre et la sexualité et les études africaines de l’Université Rutgers, a semblé suggérer qu’elle souhaitait éliminer les Blancs la semaine dernière.

« La chose que je veux te dire, c’est qu’on doit sortir ces enfoirés mais genre, on ne peut pas dire ça, n’est-ce pas ? » Cooper a déclaré dans une conversation parrainée par Target intitulée « Déballer les attaques contre la théorie critique de la race » avec Michael Harriot, rédacteur en chef de The Root.

Cooper, qui est en passe de recevoir au moins 114 248,95 $ de Rutgers en 2021 par Campus Reform, a affirmé plus tard qu’elle ne «croyait pas en un projet de violence», mais a ensuite célébré la baisse des taux de natalité parmi les populations blanches.

« Les vies blanches sont en fait structurellement surévaluées, dans la mesure où elles sous-estiment d’autres groupes de personnes et une partie de ce que cela signifie économiquement, c’est qu’elles explosent tellement la valeur de la propriété lorsqu’elles emménagent, qu’elles ne peuvent pas se le permettre, c’est pourquoi elles ne pas avoir d’enfants », a expliqué Cooper. « C’est un monde dans lequel, économiquement, nous vivons littéralement dans un système où même les Blancs ne peuvent pas supporter le coût de leur propre vie. J’entends par là le coût élevé de leur propre vie. C’est super pervers et ils le méritent aussi en quelque sorte, non ? Et donc ils sont perdants. C’est pourquoi leur taux de natalité est en baisse. C’est pourquoi la démographie évolue.

Le professeur s’est également réjoui de sa conviction que « la blancheur va avoir une date de fin ».

« Malgré ce que les Blancs pensent d’eux-mêmes, ils ne défient pas les lois de l’éternité, n’est-ce pas ? Leurs projets ne sont pas si sophistiqués que les lois naturelles de la physique changent pour eux. Et quand nous les humilions en quelque sorte et humilions notre propre compréhension de la blancheur, cela semble être le plus grand géant auquel nous sommes confrontés, mais à la fin, c’est ce que j’aime dire, vous savez, les Noirs étaient là pour des siècles et des siècles et des millénaires à faire toutes sortes de choses merveilleuses, et probablement aussi des choses foutues, mais la blancheur est en grande partie une interruption gênante », a déclaré Cooper.

Le commentaire de Cooper, qui a été publié dans une vidéo le 21 septembre, a été produit dans le cadre de la conférence du Root Institute, un rassemblement conçu pour « aider à définir l’agenda des Noirs » et « le responsabiliser ». La conférence de cette année a été introduite par le président Joe Biden qui, dans son discours, a affirmé que le « racisme systémique » afflige toujours la nation et a vanté les objectifs d’équité et de diversité de son administration.

Au cours de sa conversation, Cooper a convenu que le racisme systémique existe et pense que «les Blancs sont déterminés à être des méchants dans l’ensemble». Elle s’est vantée d’avoir enseigné à ses étudiants la théorie critique de la race et a affirmé que les conservateurs la repoussaient parce qu’ils étaient en colère de perdre le pouvoir.

« Les enfants peuvent en fait saisir la théorie critique de la race parce que le problème de la droite est que la théorie critique de la race n’est que l’enseignement approprié de l’histoire américaine. Droit? » dit Cooper. « C’est littéralement dire: » vous n’avez pas découvert l’Amérique, les gens étaient déjà là, la suprématie blanche est une farce, et vous avez commis des actes de violence pour vous faire paraître supérieur. » Les enfants ont bien compris ? … Ils sont fous parce que la théorie critique de la race est un compte rendu précis de l’histoire américaine et ils ne peuvent pas supporter le poids de ce que cela signifie pour un projet de la suprématie blanche si nous commençons réellement à avoir de vraies conversations honnêtes à ce sujet.

Cooper a été critiqué dans le passé pour avoir qualifié Dieu de « un trou » avec « rien de saint, d’amoureux, de juste, d’inclusif et de libérateur théologiquement sain à son sujet » et pour avoir tweeté « F-ck tous les partisans de Trump. Vous avez tous absolument fait ça. Vous êtes à blâmer » pendant la pandémie de COVID-19 de 2020.

Jordan Davidson est rédacteur à The Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.