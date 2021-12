Le professeur Whitty prédit que Covid fera rage pendant encore 18 mois – « Ce sera toujours un problème » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Chris Whitty, 55 ans, médecin-chef pour l’Angleterre et conseiller médical en chef du gouvernement depuis 2019, a prédit que la pandémie de COVID-19 pourrait faire rage pendant encore 18 mois. En s’adressant au comité de la santé et des services sociaux des Communes, le médecin-conseil en chef a confirmé qu’il pensait que, bien que la pandémie puisse se poursuivre pendant encore de nombreux mois, le risque «diminuera progressivement».

Le professeur Whitty a déclaré : « Si je me projette dans l’avenir, je prévois dans un certain nombre d’années – peut-être 18 mois, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus – que nous aurons des vaccins polyvalents, qui couvriront une gamme beaucoup plus large, et nous aurons probablement avez plusieurs antiviraux.

Il a déclaré que « chaque six mois sera meilleur que les six derniers mois » en ce qui concerne la lutte contre Covid.

Il a poursuivi : « Je pense que ce qui va se passer, c’est que les risques vont progressivement diminuer avec le temps.

«C’est progressif, ce n’est pas une chose soudaine.

Boris Johnson a exhorté les gens à faire preuve de «prudence» en raison de la nouvelle variante fortement mutée d’Omicron.

La reine a même été forcée d’annuler son traditionnel déjeuner d’avant Noël, qui devait avoir lieu au château de Windsor mardi prochain, en raison de problèmes de coronavirus.

Le professeur Whitty a également déclaré au Comité de la santé et des services sociaux de la Chambre des communes que la variante Omicron « va être vraiment concentrée dans une très courte période de temps, très probablement ».

Il a expliqué aux députés que la nouvelle variante, trouvée pour la première fois en Afrique du Sud, peut culminer rapidement, puis chuter rapidement également.

Il a déclaré: « Je pense que ce que nous verrons avec cela – et je pense que nous le voyons en Afrique du Sud – c’est que la reprise sera incroyablement rapide, même si les gens prennent des mesures plus prudentes, comme ils le sont. »