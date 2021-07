Le profil de conducteur le plus sujet aux distractions et aux accidents selon la DGT | Moteur

Avoir les cinq sens sur la route est d’une importance vitale pour conduire en toute sécurité, mais parfois nous nous détendons. C’est le profil de conducteur le plus sujet aux distractions, selon la Direction générale de la circulation.

Bien qu’a priori elles puissent sembler être des oublis mineurs, les distractions au volant peuvent avoir des conséquences fatales.

Selon les données de la DGT, ces dernières années, les distractions ont été la principale cause d’accidents de la route mortels. Concrètement, en 2019, ce facteur était présent dans 28 % des accidents mortels, avec un total de 359 décès.

Pour cette raison, porter toute notre attention à la route est d’une importance vitale pour prévenir les accidents. Mais, malheureusement, le conducteur est entouré de différents éléments qui peuvent le distraire.

Cependant, les distractions n’affectent pas tous les conducteurs de la même manière, il existe plutôt des différences notables selon l’expérience au volant. C’est ce qui ressort d’une étude que l’application DriveSmart a réalisée sur ses utilisateurs, qui révèle quel est le profil de conducteur le plus susceptible de relâcher leur niveau d’attention.

D’une part, les conducteurs consultés ont évalué quelles sont les distractions les plus dangereuses : téléphone portable, GPS, radio, fatigue et sommeil, ou accompagnant les passagers. Bien que lorsqu’il s’agit de classer les distractions, il existe des différences selon l’expérience de conduite, les novices et les vétérans ont convenu que le mobile est la principale distraction(C’est pourquoi Traffic a resserré les sanctions pour son utilisation) et la radio le moins.

Et qui sont les plus susceptibles de relâcher le niveau d’attention ? Selon cette étude, les conducteurs les plus expérimentés sont les plus susceptibles d’être distraits. Les personnes ayant plus de 10 ans de licence admettent qu’elles se sont parfois détendus plus que nécessaire : 89% avouent avoir été distraits par la fatigue, 84% par mobile, 53% avec la radio, 74% en parlant à leurs compagnons, et 66% avec le GPS.

En échange, les conducteurs novices sont ceux qui circulent plus concentrés. Les personnes ayant moins de 2 ans de permis indiquent qu’elles n’ont pas conduit somnolent ou fatigué, et 33 % avouent être distraites par les téléphones portables, le GPS, la radio ou les accompagnateurs.

Les conducteurs avec un permis entre 2 et 10 ans se situent entre le novice et l’expérimenté. 33% avouent s’être sentis fatigués, 60% ont été distraits avec le mobile, 20% avec le GPS, 40% avec les compagnons et aucun avec la radio.