Le profil new-yorkais de la star de la succession Jeremy Strong prouve que nous ne pouvons laisser personne être bizarre.

Jeremy Strong est-il un mauvais ami de l’art ?

L’acteur, acclamé pour son rôle primé aux Emmy Awards de Kendall Roy, le garçon doré tragique et maussade devenu mouton noir de la famille dans le drame de HBO Succession, a volé relativement sous le radar comme lui-même – jusqu’à récemment. Plus tôt ce mois-ci, un profil new-yorkais de l’acteur au bon moment est devenu viral. Dans ce document, l’écrivain Michael Schulman a dépeint l’acteur comme reflétant l’intensité et l’attention égocentrique de son personnage dans la vraie vie. Les faits saillants incluent le moment où il a failli mettre en faillite un club de théâtre de Yale afin de fêter Al Pacino, des amis célèbres (comme Matthew McConaughey) appelant Schulman pour des références de personnages à la demande de Strong, son passage à la suite de Daniel Day-Lewis comme un chiot, son penchant pour les citations philosophes, et l’implication répétée que Strong est le seul acteur de Succession qui ne comprend pas que la série est une comédie noire.

Le profil a suscité le genre de réaction à laquelle vous vous attendriez : les utilisateurs des médias sociaux ont été stupéfaits du comportement de Strong, en particulier de ce que Schulman décrit comme son processus prétentieux de pseudo-méthode d’action, qui comprend tout, des ad-libs de script spontanés au refus de répéter avec son partenaires de scène à l’avance. Alors que certains embrassaient les affectations de Strong, de nombreux internautes semblaient penser qu’il serait insupportable de gérer la personnalité tout ou rien de Strong sur une base régulière, sur le plateau ou en dehors, et que son comportement envers ses collègues était particulièrement flagrant. La conversation a été particulièrement féroce sur Twitter – comme dans « Jeremy Strong » sur la plate-forme pendant une semaine complète – ce qui est quelque peu approprié, étant donné que Succession semble être en dialogue constant avec le genre de téléspectateurs ouvertement performatifs qui sont, comme Kendall , dans les médias new-yorkais et sur Twitter, et obsédé par les deux.

Mais si la pire chose que l’on puisse dire à propos d’un gars est qu’il est vraiment intense, ou peut-être même ennuyeux, cela ne vaut peut-être pas la critique prolongée des médias sociaux que le profil de Schulman a générée. Le contrecoup soulève une question : « agir normalement » est-il quelque chose que nous attendons vraiment des artistes ? N’y a-t-il vraiment pas de place pour l’excentricité ?

À la suite du profil, plusieurs amis de Strong au sein de l’industrie ont publié des messages de soutien, notamment Anne Hathaway, Jessica Chastain et Aaron Sorkin. Personne n’est étranger aux accusations de prétention. Sorkin, qui a réalisé Strong dans Trial of the Chicago 7, a parlé au dossier à Schulman pour le profil, décrivant le désir de Strong d’être authentiquement gazé lacrymogène pour le rôle. Dans une lettre ouverte publiée par Chastain, cependant, Sorkin a écrit qu’il regrettait « l’aide[ing] M. Schulman crée ce que je pense être une image déformée de Jeremy qui nous demande de lever les yeux au ciel sur son processus d’acteur. (Il a également précisé que Strong ne mettrait jamais en danger quelqu’un d’autre sur le plateau.)

Les acteurs et leurs processus ont longtemps été moqués, à l’intérieur et à l’extérieur des cercles d’acteurs, et avec divers degrés de compréhension. Mais entrer dans le personnage est quelque chose qui est courant pour tous les acteurs qui travaillent, y compris les co-stars de Strong’s Succession. (Voir: l’empathie de Brian Cox pour le souvent monstrueux Logan Roy dans cette récente interview de GQ.) La performance largement annoncée de Strong dans le dernier épisode de la saison trois a peut-être mis fin à la conversation quand il s’agit de lui, mais ce n’en est qu’une dans une récente vague des débats publics sur la valeur des artistes excentriques – et un besoin croissant de dénigrer et même de pathologiser l’excentricité elle-même.

Un exemple récent quelque peu comique d’art excentrique vient des arts culinaires, via Floriano Pellegrino, chef et propriétaire du restaurant étoilé Michelin Bros à Lecce, en Italie. Les frères sont devenus brièvement connus plus tôt ce mois-ci après que la blogueuse de voyage Geraldine DeRuiter a publié un article se moquant du repas de 27 plats prétentieux, trop cher et souvent immangeable qu’elle et ses amis avaient là-bas.

En réponse, Pellegrino a publié un manifeste fascinant impliquant différentes représentations artistiques de chevaux. « L’art contemporain ne vous apporte pas de réponses, mais propose de grandes questions », écrit-il à Today. « La cuisine contemporaine devrait faire de même. Un chef ne devrait pas offrir de réponses faciles, mais vous défier avec des questions intéressantes. Alors que certaines des questions évoquées par Bros étaient certainement intéressantes – comment boit-on de la mousse d’agrumes à partir d’un plâtre de la bouche du chef ? – d’autres étaient piétons et ennuyeux, comme pourquoi le menu ne convenait pas aux personnes à la diète végétaliennes ou aux personnes souffrant d’allergies alimentaires. Pourtant, l’argument de Pellegrino était clair : mon droit d’être odieux au nom de l’Art l’emporte sur votre droit d’avoir un repas bien rangé et sans surprise. Ce n’est pas un argument que vous pourriez faire dans la plupart des restaurants, mais ce n’est pas sans fondement.

Les questions d’excentricité et de droits des artistes étaient encore plus compliquées dans le débat public prolongé autour de l’article viral de Robert Kolker dans le New York Times Magazine, « Qui est le mauvais ami de l’art ? L’article – dont le titre est désormais légendaire – détaille en profondeur les bizarreries étonnantes et le manque de conscience de soi démontrés par une écrivaine nommée Dawn Dorland, qui a fait don de son rein à un étranger et a ensuite insisté pour s’assurer que tout le monde autour d’elle le savait. (Ce qui, il s’avère, est ce que les experts en dons veulent que vous fassiez.) Dorland s’est progressivement rendu compte qu’une femme qu’elle considérait comme une amie, Sonya Larson, n’avait pas seulement plagié une publication Facebook verrouillée que Dorland avait faite au sujet du don pour une courte histoire de Larson, mais avait également passé des années à se moquer de Dorland avec un groupe d’écrivains de Boston que Dorland considérait autrefois comme des amis et des collègues. Larson avait été un écrivain beaucoup plus réussi que Dorland, mais juste au moment où la nouvelle de Larson recevait une grande attention, les allégations de plagiat de Dorland ont torpillé sa carrière. Pas très beau pour Dorland, étant donné que Larson, qui est d’origine asiatique, avait utilisé sa version du don de rein de Dorland pour critiquer les privilèges de race et de classe.

Initialement, la réaction du public semblait être majoritairement du côté de Larson. Tout comme le profil de Strong de Schulman, l’auteur donne à Dorland juste assez de corde pour se pendre. Kolker a expliqué plus tard qu’il avait tenté de « présenter fidèlement le côté de Mme Dorland et de Mme Larson », mais Dorland a l’air d’être complètement égocentrique. Kolker a choisi ses contextes très soigneusement et a omis de nombreux faits atténuants du côté de Dorland, et les révélations ultérieures ont compliqué le récit qu’il a présenté.

De plus en plus, Dorland a semblé à beaucoup comme la victime d’une campagne de haine – une femme à qui un événement majeur de la vie lui avait été volé, armé contre elle et utilisé pour se moquer d’elle au fil des années, le tout pour le péché de être un peu trop sérieux et socialement maladroit. Le cercle de Larson s’est moqué d’elle pour tout, de la fabrication de signes cardiaques avec ses mains à l’utilisation de hashtags suffisants. « Elle ne peut tout simplement pas arrêter d’être… elle-même », a déclaré Larson.

Au pire, c’était peut-être juste un épisode arraché à Am I The Asshole de Reddit qui méritait le jugement « Tout le monde suce ici ». Ce qu’il est devenu, cependant, était un référendum sur les limites et la valeur de l’excentricité, dans l’art et dans la vie. La question principale se pose lorsque Dorland dit que Larson l’a fait se sentir comme une « mauvaise amie de l’art » pour ne pas avoir voulu que sa propre expérience soit utilisée. Alors que de nombreux écrivains ont défendu le droit de Larson de voler et de transformer toute histoire qu’elle a rencontrée, dans la tradition séculaire de l’écriture, de nombreux autres ont estimé que la malveillance impliquée – apparemment le résultat de l’intolérance de la propre excentricité compliquée de Dorland – rendait les enjeux très différents de un simple cas d’inspiration artistique.

Une partie de la difficulté d’interpréter les personnes au centre de ces profils viraux et de ces articles de blog est qu’ils sont tous des artistes. Il y a une liberté créative sacro-sainte que les artistes exigent et reçoivent souvent du reste d’entre nous – la personnalité imposante de la diva, par exemple. On s’attend à ce que l’acteur qui a le droit d’être histrionique et exigeant, ou l’écrivain qui a le droit d’être trop partagé et passionné, crée finalement un meilleur art.

Si la licence artistique est l’idée qui alimente cette conversation en cours, la plus grande question concerne les gens, pas les choses qu’ils créent. « Mon plagiaire maintient farouchement son droit à une vision artistique », a écrit Dorland à un moment donné. « Mais ne ruinons-nous pas notre art de sa valeur si nous ne traitons pas nos sujets humains avec empathie ? »

À une époque où les tests de personnalité des maisons de Poudlard aux types Myers-Briggs font fureur, les personnalités qui ne peuvent pas être facilement étiquetées – qui ne rentrent pas parfaitement dans des boîtes bien comprises et ordonnées – peuvent recevoir moins de grâce que d’autres qui le font . Ironiquement, alors même que la société évolue vers une compréhension beaucoup plus nuancée des cerveaux neurodivergents, des personnalités désordonnées et des angoisses sociales, nous ne parvenons parfois pas à mettre cette compréhension en pratique lorsque nous sommes confrontés aux personnalités complexes de personnes réelles.

De plus en plus, en particulier sur Internet, l’une des pires choses que vous puissiez être est de « grincer des dents » – être si maladroit, inconscient, trop sérieux, passionné ou naïf que vous devenez par inadvertance une cible d’intimidation pour des traits de personnalité qui en effet ne nuisent à personne. Non seulement la «culture du grincement» est devenue de rigueur sur de nombreuses parties d’Internet, mais l’expérience de groupe impliquée dans l’intimidation ou la moquerie de toute personne qui se trouve être classée comme grincer des dents devient une justification pour que les moqueries et l’intimidation continuent. Cela semble être ce qui s’est passé dans le cas de la discussion de groupe de Sonya Larson : comme un ami courageux l’a finalement avoué : « Lorsque vous entrez dans une mentalité de pensée de groupe où vous êtes prêt à déshumaniser quelqu’un, vous cessez de le voir comme une personne. »

L’hypothèse que le reste d’entre nous a tendance à faire pour justifier l’attaque des excentriques parmi nous est qu’ils ne savent pas comment ils se présentent. C’est certainement ainsi que Schulman dépeint Strong – sans savoir qu’il y a une blague et qu’il en est le plus gros. Ce n’est peut-être pas le cas, cependant. Strong, Dorland et Pellegrino semblent chacun avoir une idée de la façon dont ils sont perçus et choisir, malgré le risque de moquerie et de douleur accrue, de continuer à être eux-mêmes, à leur plus extra et odieux.

Faire ce choix est un rite de passage pour beaucoup d’entre nous – pour les enfants de théâtre qui le martèlent, les fangirls criant trop fort lors des concerts, les nerds excités qui s’intéressent à des sujets obscurs, et ainsi de suite. Le choix d’embrasser des démonstrations effusives de sentiments sincères entraînera toujours le risque de diffamation. Peut-être que lorsque le prochain profil viral tombera, nous pourrons dépasser la moquerie instinctive, reconnaître la capacité d’excentricité en nous-mêmes et étendre un peu de gentillesse.