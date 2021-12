Le profil politique de Michael Avenatti raconte une relation symbiotique : « Il a utilisé les médias, et nous l’avons utilisé »

Les gros titres des médias le 23 décembre

Un long profil Politico de l’avocat en disgrâce Michael Avenatti raconte comment lui et la presse se sont utilisés avant sa chute spectaculaire, et Avenatti dit qu’il est furieux de ne pas pouvoir se défendre sur les chaînes de télévision par câble qui l’invitaient autrefois tous les jours.

« Peu importe où vous atterrissez sur la question de sa chute, nous faisons également partie de cette histoire. Il a utilisé les médias et nous l’avons utilisé », a écrit Ruby Cramer de Politico.

Autrefois chouchou des médias alors qu’il représentait l’actrice porno Stormy Daniels dans son litige contre l’ancien président Trump, Avenatti est maintenant un criminel condamné, avec ses problèmes juridiques encore loin d’être terminés. Il a été condamné en juillet à 30 mois de prison pour avoir tenté d’extorquer des millions de dollars à Nike, et il vit en résidence surveillée en Californie alors qu’il tente de gagner sa liberté et de réhabiliter sa réputation endommagée.

NEW YORK, NY – 28 MAI : l’avocat Michael Avenatti quitte le tribunal fédéral après avoir été interpellé, le 28 mai 2019 à New York. Avenatti a depuis été reconnu coupable d’extorsion et fait toujours face à des accusations criminelles distinctes. (Photo de Drew Angerer/.)

MICHAEL AVENATTI A REÇU » L’ART DE L’AFFAIRE » DE TRUMP LORSQU’IL EST DÉTENU EN PRISON À NYC

En 2018, il était difficile d’allumer CNN ou MSNBC et d’éviter Avenatti, où il laissait constamment tomber des pépites qu’il avait des preuves qui mettraient fin à la présidence de Trump. Il a prédit à plusieurs reprises que Trump ne terminerait pas son premier mandat. Vanity Fair a publié un article sur sa routine de soins de la peau. La commentatrice de CNN Ana Navarro l’a comparé au « Saint-Esprit » lors d’une apparition sur « The View ». Brian Stelter de CNN a siroté un café en disant à Stelter qu’il le prenait au sérieux en tant que candidat éventuel à la présidentielle. Les animateurs partisans et traditionnels l’ont qualifié de « bête » et de « pire cauchemar de Trump » qui « sauvait le pays ».

Avenatti a raconté à Cramer que lors d’un événement médiatique du « top 100 » à New York cette année-là, Ari Melber de MSNBC l’a appelé la « belle du bal », un échange confirmé par un porte-parole de MSNBC.

« Je vais regarder en arrière un jour et dire: ‘C’était le sommet. Tout était en descente à partir d’ici' », a déclaré Avenatti.

LE CORRESPONDANT DE CBS ADMET ‘PEUT-ÊTRE NOUS AVONS COUVERT’ MICHAEL AVENATTI ‘LA MAUVAISE VOIE’

Maintenant, comme l’a suggéré Cramer, il ne peut pas renouer avec ce que le journaliste a appelé ses « vieux amis de MSNBC et CNN » dans le cadre d’un moyen de réparer publiquement son image brisée.

Michael Avenatti (à gauche) se souvient avoir regardé, alors qu’il était en isolement, l’analyste juridique de CNN Jeffrey Toobin parler de sa condamnation pour extorsion.

« Je ne pense pas que ce serait intelligent. Je ne pense pas que ce serait un bon look, et, vous savez, pourquoi prendre le risque ? » a-t-il dit, ajoutant qu’être incapable de parler sur un poste câblé « ne me tue pas » mais « c’est exaspérant ».

S’adressant à Cramer, Avenatti s’est souvenu d’avoir regardé CNN après sa condamnation en février 2020 pour avoir tenté d’extorquer 25 millions de dollars à Nike et comment l’analyste juridique Jeffrey Toobin « savourait » sa situation. Toobin a admis dans le segment pour accueillir Anderson Cooper qu’il se sentait « snooké » par Avenatti, affirmant qu’il l’avait pris au sérieux. Cependant, il a souligné que Cooper l’avait défendu en tant qu’avocat sérieux devant celui qui avait remporté des procès importants et avait figuré dans « 60 Minutes » avant sa renommée à l’ère Trump.

CUOMO, AVENATTI, LE PROJET LINCOLN : LES IDOLES ANTI-TRUM DES MÉDIAS QUI SONT EFFONDRÉS EN HONTE

Sa présence quasi omniprésente dans les nouvelles du câble en 2018, les éloges qu’il a reçus sur MSNBC, CNN et ailleurs, et son flirt avec la candidature à l’investiture démocrate de 2020 sont largement considérés comme l’une des sagas médiatiques les plus embarrassantes de l’ère Trump. Les poursuites d’Avenatti contre Daniels ont échoué et elle l’a plus tard accusé de lui avoir volé de l’argent, ses efforts pour empêcher la confirmation du juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh se sont retournés contre lui, et une série d’arrestations l’a vu passer de héros libéral à un autre récit médiatique d’avertissement.

« Il jongle avec trois inculpations fédérales, des allégations de fraude, de détournement de fonds et de tentative d’extorsion, dont il commande les détails comme s’il se représentait lui-même, ce qu’il a fait dans le deuxième des trois cas, en Californie, où les procureurs fédéraux l’ont accusé de voler des millions de dollars à son propre client », a rapporté Politico.

L’avocat Michael Avenatti arrive pour l’ouverture de son procès pour avoir trompé ses clients avec l’argent du règlement, au palais de justice des États-Unis à Santa Ana, en Californie, aux États-Unis, le 20 juillet 2021. (REUTERS/David Swanson)

