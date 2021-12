Le profil ‘Wallpaper’ offre un rare aperçu de l’équipe de conception d’Apple, entretien avec Alan Dye et Evans Hankey

Bien qu’Apple ait utilisé Apple Park comme scène principale pour les keynotes au cours des deux dernières années, il y a encore beaucoup de choses que les gens ne savent pas à ce sujet. Maintenant, un rapport exclusif de Wallpaper montre plus de la vie dans le cœur d’Apple et de l’équipe de conception de l’entreprise.

Wallpaper a pu interviewer Evans Hankey, vice-président du design industriel d’Apple, et Alan Dye, vice-président du design d’interface humaine. Ils racontent comment s’est déroulé le processus de déménagement vers Apple Park, l’influence de Jony Ive et Steve Jobs pour créer le nouveau bâtiment de l’entreprise, et comment le design a toujours été au cœur d’Apple :

« Nous nous soucions de fabriquer d’excellents produits, mais nous avons travaillé tout aussi dur pour former une équipe et une culture formidables. Une grande partie de cela est venue du début. Steve a défini Apple par son design », explique Dye. « Nous nous souvenons toujours de lui disant que le design n’est pas seulement un placage. Il ne s’agit pas seulement de l’apparence des choses, il s’agit de la façon dont les choses fonctionnent. Après trois ans [at Apple Park], nous ne pouvions croire plus en la vision d’avoir une équipe de conception centrale pour tous les produits Apple.’

Alors que la plupart des produits que nous voyons aujourd’hui n’ont pas été fabriqués au cours de ces trois dernières années, l’interview de Wallpaper donne aux fans d’Apple une chance de comprendre comment l’entreprise développe de nouveaux produits, comme les AirPod :

Dye et Hankey utilisent fréquemment le mot « humilité », en particulier lorsqu’Apple pénètre de nouveaux marchés. Alors que les nouveaux tueurs de catégorie tels que Apple Watch et AirPod peuvent sembler sans effort et entièrement formés dès le départ, le travail dans les coulisses était stupéfiant (…). Lorsque le développement des AirPods a commencé il y a une dizaine d’années, la chercheuse en facteurs humains Kristi Bauerly s’est retrouvée à faire des recherches sur l’oreille humaine « délicieusement complexe ». « Nous avons moulé et scanné des oreilles, travaillé avec des universitaires à proximité, en nous concentrant sur les oreilles externes pour la conception des écouteurs et les oreilles internes pour l’acoustique », dit-elle. Des milliers d’oreilles ont été scannées, et ce n’est qu’en les rassemblant que l’entreprise a trouvé « l’espace de conception » dans lequel travailler. « Je pense que nous avons rassemblé l’une des plus grandes bibliothèques d’oreilles au monde », déclare Hankey. « La base de données est l’endroit où commence la conception », poursuit Bauerly, « puis nous itérons et réitérons. »

Même de petites choses comme retirer le film plastique rétractable de la boîte de l’iPhone, ce qui semble être une chose facile à faire, peut également être un « paroxysme d’auto-examen dans le [design] équipe. »

Comment maintenir l’expérience de déballage ? Peut-il être rendu plus accessible ? Le problème a été réfléchi, séparé et finalement résolu avec un élégant mécanisme à onglet en papier. Le changement permettra d’économiser environ 600 tonnes métriques de plastique sur la durée de vie du produit.

L’interview couvre également la typographie d’Apple, sa révolution photographique, le développement d’Apple Watch et comment Apple Park transforme la vie de l’entreprise. Vous pouvez lire l’intégralité de l’interview ici, ainsi que jeter un œil à toutes les photos disponibles.

